Bé gái 5 tuổi ngả ghế ô tô đè tử vong em trai 2 tuổi ở ghế sau

Sự việc thương tâm xảy ra khi gia đình 5 người ở Thượng Hải, Trung Quốc đang trên đường đi chơi bằng chiếc xe SUV 6 chỗ. Người cha lái xe, người mẹ ngồi bên phải hàng ghế thứ hai, bé gái 5 tuổi ngồi bên trái hàng ghế thứ hai, còn bé trai 2 tuổi ngồi chơi điện thoại ở hàng ghế thứ ba. Trong lúc dừng đèn đỏ, người mẹ phát hiện con gái đang chỉnh ghế rất thấp. Khi quay lại, bà kinh hoàng nhận ra ghế đã đè lên đầu con trai. Bé trai nằm bất động dưới ghế và không phản ứng khi được gọi. Người cha vội dừng xe kiểm tra thì phát hiện con trai đã không còn thở. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng bé trai đã tử vong do thiếu oxy lên não.

Ảnh minh họa

Quá đau lòng trước sự ra đi đột ngột của con, cha mẹ bé trai đã khởi kiện hãng sản xuất ô tô. Họ cho rằng ghế ngồi của xe có thiết kế khiếm khuyết, dễ gây ra áp lực lớn khi điều chỉnh và không có chức năng tự động thu hồi. Ngoài ra, hãng xe cũng bị cáo buộc thiếu cảnh báo rõ ràng về nguy cơ tai nạn khi sử dụng ghế. Họ yêu cầu hãng xe phải công khai xin lỗi và bồi thường 836 triệu đồng bao gồm chi phí y tế, mai táng, tổn thất tinh thần.

Tuy nhiên, hãng xe phản bác rằng chiếc xe đã được kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia, việc điều chỉnh ghế hoàn toàn bằng tay và tuân thủ quy định. Hơn nữa, sổ tay hướng dẫn sử dụng đã có những cảnh báo về việc sử dụng ghế an toàn cho trẻ em. Hãng xe khẳng định nguyên nhân tai nạn xuất phát từ việc cha mẹ bé trai đã không làm tròn trách nhiệm giám sát, không sử dụng ghế an toàn cho trẻ và để con tự ý điều chỉnh ghế ngồi.

Tòa án sau khi xem xét các bằng chứng đã xác định rằng sổ tay hướng dẫn sử dụng của xe có các mục "Cảnh báo", "Lưu ý" liên quan đến an toàn cho trẻ em. Cụ thể, sổ tay có ghi "Để giảm thiểu rủi ro, cần lắp đặt thiết bị bảo vệ trẻ em trong xe" và "Cảnh báo: Nếu không đặt trẻ em đúng cách vào thiết bị bảo vệ, trẻ có thể bị thương nặng hoặc tử vong trong trường hợp va chạm. Vui lòng lắp đặt thiết bị bảo vệ trẻ em theo hướng dẫn" . Do đó, tòa án đã bác bỏ yêu cầu bồi thường của cha mẹ bé trai.

Nguồn: ETtoday