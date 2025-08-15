Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan sắp thăm Việt Nam

Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck.

Nhà Vua là Nguyên thủ quốc gia của Bhutan, theo mô hình quân chủ lập hiến.

Bhutan không đo lường phát triển kinh tế bằng chỉ số GDP thông thường, mà bằng chỉ số Tổng Hạnh phúc quốc dân. Chiến lược lâu dài của quốc gia này là phát triển kinh tế phải song hành với gìn giữ văn hóa, bảo vệ môi trường và hạnh phúc con người.

Nền kinh tế Bhutan chủ yếu dựa vào thủy điện, nông lâm nghiệp, du lịch và xuất khẩu thủy điện.

Việt Nam và Bhutan thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 2012.

Quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước còn khiêm tốn. Kim ngạch thương mại song phương ở mức xấp xỉ 20.000 USD/năm. Việt Nam xuất siêu chủ yếu các mặt hàng gỗ, máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng. Việt Nam có 2 dự án đầu tư tại Bhutan, với tổng số vốn đăng ký là 937.000 USD. Hai nước có tiềm năng về du lịch, nhất là du lịch Phật giáo, tâm linh. Ngày càng nhiều khách du lịch Việt Nam quan tâm đến Bhutan - điểm đến nổi bật với hình ảnh “vương quốc hạnh phúc”, thiên nhiên sạch và trải nghiệm thiền định.

Hai nước đang hướng tới hợp tác trong các lĩnh vực tôn giáo, đặc biệt Phật giáo, giáo dục và trao đổi nhân lực. Bhutan coi trọng hợp tác với Việt Nam trong việc trao đổi các đoàn học thuật, văn hóa và thúc đẩy giao lưu nhân dân tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.