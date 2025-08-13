Vợ nặng hơn 100kg vấp ngã đè chồng tử vong

Một người đàn ông ở Bồ Đào Nha đã tử vong do ngạt thở sau khi bị người vợ nặng hơn 100kg đè lên.

Sự việc hi hữu xảy ra rạng sáng 11/8. Nạn nhân giấu tên, 59 tuổi, được phương tiện truyền thông địa phương mô tả là có vóc dáng nhỏ bé, đã tử vong tại nhà riêng ở khu dân cư Campanha, ngoại ô thành phố Porto.

Vợ ông, người lớn hơn chồng 1 tuổi và nặng hơn 100 kg, được cho là vấp ngã khi bước xuống giường để tiến về phía chồng lúc ông này đang nằm trên sàn nhà. Do bị kẹt giữa giường và tường, người phụ nữ không thể đứng lên được và phải hét lên kêu cứu.

Nghe thấy tiếng kêu, những người hàng xóm nhanh chóng chạy sang, cố gắng nhấc bà ra khỏi người chồng nhưng người đàn ông đã bất tỉnh khi lính cứu hỏa và nhân viên y tế đến nơi. Dù được nỗ lực hồi sinh tim phổi, nạn nhân đã qua đời do ngạt thở.

Truyền thông Bồ Đào Nha cho biết cân nặng là nguyên nhân chính khiến người vợ không thể tự đứng dậy khi bị kẹt. Dù không rõ cân nặng chính xác của người phụ nữ, bà được mô tả là "béo phì". Tờ Correio da Manha cho hay phải cần đến 5 người đàn ông mới nhấc được bà ra khỏi chồng.

Sau khi điều tra, cảnh sát loại trừ khả năng án mạng, kết luận đây là một tai nạn hi hữu.

Một nguồn tin thân cận vụ việc cho biết: "Nguyên nhân được xác định là ngạt thở do tai nạn. Rõ ràng đây là một cái chết bất thường nhưng không có yếu tố tội phạm. Người phụ nữ vấp ngã khi ra khỏi giường và cố gắng tiến lại gần chồng mình, người đang nằm trên sàn, dẫn đến sự việc không mong muốn".

Người vợ đã được hỗ trợ tư vấn tâm lý sau sự việc. Theo truyền thông địa phương, cặp đôi này đã chung sống với nhau như vợ chồng trong nhiều năm mặc dù họ không chính thức kết hôn.