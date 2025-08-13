Lái xe quá tốc độ cho phép, 1 tài xế phải nộp phạt gần 3 tỷ đồng

Một người đàn ông đã bị bắt quả tang chạy vượt quá tốc độ cho phép 27km/h trên một con phố ở thành phố Lausanne, Thụy Sĩ, và sẽ phải đối mặt với mức phạt lên tới 90.000 franc Thụy Sĩ (hơn 2,9 tỷ đồng).

Mức phạt “khủng” này xuất phát từ hai nguyên nhân: tài xế đã tái phạm lỗi này và anh ta thuộc nhóm một trong những người giàu nhất Thụy Sĩ. Không may cho anh ta, bang Vaud - nơi xảy ra vụ việc - áp dụng quy định tính tiền phạt dựa trên thu nhập, tài sản và tình hình tài chính của người vi phạm.

Theo luật ở bang Vaud, Thụy Sĩ, người có thu nhập thấp có thể ngồi tù một đêm thay vì nộp tiền, trong khi những người giàu sẽ bị phạt hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng cho các vi phạm nhẹ như chạy quá tốc độ hay lái xe khi say rượu.

Tài xế phải đối mặt với mức phạt lên tới gần 3 tỷ VNĐ vì hành vi vượt quá tốc độ cho phép (Nguồn: Alamy)

Tòa án Vaud đã yêu cầu tài xế vi phạm nộp trước 10.000 franc (khoảng hơn 325 triệu VNĐ) và có thể phải trả thêm 80.000 franc (khoảng hơn 2,6 tỷ VNĐ) nếu tái phạm trong vòng ba năm tới. Tờ 24 Heures cho biết, người này là công dân Pháp và nằm trong danh sách 300 người giàu nhất Thụy Sĩ do tạp chí Bilan bình chọn, với khối tài sản lên tới hàng trăm triệu USD, tương đương với hàng nghìn tỷ VNĐ.

Radar tự động của cảnh sát đã ghi nhận chiếc xe của anh chạy với tốc độ 77 km/h trong khu vực giới hạn 50 km/h. Vụ vi phạm xảy ra vào tháng 8/2024, song đến tháng 6 năm nay mới có phán quyết chính thức. Trước đó, cách đây tám năm, tài xế này cũng từng bị phạt 10.000 franc (khoảng hơn 325 triệu VNĐ) và đối mặt với án phạt bổ sung 60.000 franc (khoảng hơn 1,9 tỷ VNĐ) nếu tái phạm trong hai năm.

Thụy Sĩ không phải là quốc gia duy nhất áp dụng hình phạt dựa trên mức độ giàu có. Đức, Pháp, Áo và nhiều nước Bắc Âu cũng áp dụng hình thức tương tự. Thậm chí, khoản tiền phạt gần 3 tỷ VNĐ này vẫn chưa phải là mức phạt cao kỷ lục ở Thụy Sĩ. Vào năm 2010, một tài xế Ferrari ở bang St. Gallen đã từng bị phạt khoảng 290.000 USD (khoảng hơn 7,6 tỷ VNĐ) vì chạy quá tốc độ.

Ở Thụy Sĩ, hình phạt cho hành vi chạy quá tốc độ thậm chí có thể áp dụng với cảnh sát: Vào năm 2016, một cảnh sát ở Geneva đã bị phạt vì chạy gần gấp đôi giới hạn tốc độ khi truy đuổi nghi phạm cướp ngân hàng.

Nguồn: ABC News