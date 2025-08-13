Nữ sinh 19 tuổi bị sát hại vì từ chối lời bắt chuyện làm quen của người lạ trên đường

Chiều ngày 10/8, tại khu du lịch Bát Đại Sơn Nhân, Mai Hồ thuộc thành phố Nam Xương (tỉnh Giang Tây, Trung Quốc) đã xảy ra một vụ án mạng thương tâm. Nạn nhân là một nữ sinh viên 19 tuổi đang đi du lịch cùng bạn bè. Cô gái trẻ đã bị một người đàn ông dùng dao đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Theo thông tin từ Cục Văn hóa, Phát thanh, Truyền hình và Du lịch quận Thanh Vân Phổ, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Nghi phạm đã bị bắt giữ. Chi tiết vụ việc sẽ được công an thông báo chính thức sau.

Vụ việc xảy ra tại một khu tham quan nổi tiếng

Công an quận Thanh Vân Phổ (thành phố Nam Xương) cho biết, vụ tấn công xảy ra vào khoảng 13h40 cùng ngày tại khu vực gần đường Thanh Vân Phổ. Nghi phạm họ Tịch (23 tuổi, quê ở Cao An, Giang Tây) có tiền sử bệnh tâm thần. Hắn đã dùng kéo tấn công hai cô gái họ Lưu và họ Thi. Hậu quả, cô Lưu tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu, còn cô Thi bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Bạn của nạn nhân đã chia sẻ sự việc lên mạng xã hội. Theo đó, hai cô gái trẻ mặc trang phục kín đáo, một người mặc váy dài truyền thống và người kia mặc quần áo thoải mái. Tên Tịch đi xe máy điện đến bắt chuyện làm quen nhưng bị từ chối. Tức giận, hắn đã rút dao tấn công, đâm vào phổi của cô gái mặc thường phục và cứa đứt động mạch chủ của nữ sinh mặc váy dài.

Người bạn của nạn nhân bức xúc đặt câu hỏi về hệ thống camera giám sát tại điểm du lịch có điểm mù và việc kiểm tra an ninh lỏng lẻo. Cô cho rằng việc không có biện pháp kiểm tra vũ khí mang theo của du khách là một thiếu sót lớn. Thêm vào đó, sau khi sự việc xảy ra, nhân viên tại hiện trường đã không phong tỏa khu vực, không sơ tán du khách và có thái độ thờ ơ trước sự việc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành cấp cứu nạn nhân và truy bắt nghi phạm. Tịch Mỗ đã bị bắt giữ và tạm giam hình sự. Cơ quan chức năng khẳng định vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ và sẽ công bố thông tin chi tiết sau khi có kết quả.

Nguồn: Sina