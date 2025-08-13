Chia tay rồi "quên" trả nợ, thanh niên bị bạn gái cũ phục kích rồi hứng chịu màn trả thù đáng sợ

Mới đây, vụ việc một cô gái ở Thái Lan đã có những hành động trả thù bạn trai sau khi 2 người chia tay và anh chàng này đã "lờ" đi khoản tiền đã vay cô đã khiến cho dư luận nước này không khỏi xôn xao.

Hành động của cô gái rõ ràng đã vi phạm pháp luật, tuy nhiên nhiều netizen cũng lên tiếng rằng những gì mà bạn trai cũ của cô đã làm cũng đáng lên án không kém, thậm chí "không đáng mặt đàn ông".

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 9 rưỡi sáng ngày Chủ nhật, 10/8 vừa qua ở một trung tâm thương mại ở tỉnh Samut Prakan, gần thủ đô Bangkok của Thái Lan.

Nam thanh niên 22 tuổi bị bỏng sau vụ tấn công tại một nhà vệ sinh.

Các nhân viên cứu hộ từ Quỹ Ruam Katanyu và nhân viên y tế từ Bệnh viện Chularat 1 Suvarnabhumi đã nhanh chóng có mặt tại một nhà vệ sinh bên ngoài một trung tâm thương mại ở quận Bang Phli, tỉnh Samut Prakan sau khi nhận được báo cáo về một vụ tấn công bằng hóa chất. Nạn nhân, Silaphat, 22 tuổi, được phát hiện đang ngồi trong đó với những vết bỏng nặng ở chân và tay.

Đội ngũ y tế đã tiến hành sơ cứu trước khi đưa nạn nhân đến bệnh viện để điều trị thêm. Các sĩ quan từ Đồn Cảnh sát Bang Kaew sau đó đã khám nghiệm hiện trường và thẩm vấn các nhân chứng. Một đồng nghiệp của Silaphat khai với cảnh sát rằng nghi phạm là bạn gái cũ 19 tuổi của Silaphat. Cô gái này được cho là đã tấn công nạn nhân bằng chất tẩy rửa phòng tắm dạng lỏng, chứ không phải axit lỏng như báo cáo ban đầu.

Nghi phạm sau đó đã tới đồn cảnh sát để đầu thú.

Theo lời khai của người đồng nghiệp, bạn gái cũ đã cố gắng tấn công Silaphat vào ngày hôm trước, tức ngày 9/8. Mặc dù không gây ra thương tích gì, cô này đã làm hỏng xe máy của anh ta, và vụ việc đã được cảnh sát điều tra. Cô gái, được xác định danh tính là Mew, đã đến đồn cảnh sát đầu thú vào khoảng 4 giờ chiều ngày 10/8. Cô gái khai rằng Silaphat đã xúc phạm và đe dọa cô bằng bạo lực trước.

Mew cho biết cô và Silaphat đã hẹn hò được khoảng ba tháng. Anh ta sống cùng cô nhưng không bao giờ đóng góp chi phí sinh hoạt hàng ngày, thậm chí còn vay cô hơn 30.000 baht (tương đương khoảng 24 triệu VNĐ) để trả góp xe máy hàng tháng. Cô Mew thừa nhận đã yêu cầu bạn trai chuyển ra ngoài để giảm bớt chi phí, nhưng họ chưa chính thức chia tay, và anh ta vẫn thường xuyên đến thăm cô.

Sau đó, Mew phát hiện ra Silaphat đã bắt đầu mối quan hệ với một người phụ nữ khác. Vì thế, cô yêu cầu anh ta trả lại tiền nếu muốn tiếp tục mối quan hệ mới. Không thể giải quyết tranh chấp tài chính, Mew đã làm hỏng xe máy của bạn trai cũ. Mew cho biết Silaphat và bạn gái mới của anh ta sau đó đã đối đầu với cô tại nơi làm việc, lăng mạ cô về vụ hư hỏng xe máy.

Vì đang làm việc vào thời điểm đó, Mew không phản ứng lại, nhưng sau đó đã đổ chất tẩy rửa nhà vệ sinh lên bạn trai cũ. Mew đã bị buộc tội theo Điều 295 của Bộ luật Hình sự về tội cố ý gây thương tích. Tội danh này có thể bị phạt tù lên đến hai năm, phạt tiền lên đến 40.000 baht (tương đương khoảng 32 triệu VNĐ), hoặc cả hai.