Choáng ngợp với gia tài Công chúa Charlotte sẽ thừa kế

Công chúa Charlotte, 9 tuổi, đang được coi là một trong những nàng công chúa hoàng gia may mắn nhất thế giới khi danh sách trang sức cô bé sẽ thừa kế được hé lộ.

Hoàng gia Anh sở hữu kho báu trang sức lộng lẫy, gồm nhiều món đồ cổ, trang sức gia truyền và các tác phẩm kim hoàn lịch sử được truyền qua nhiều thế hệ. Trong suốt nhiều năm, Vương phi Kate đã được mượn và sử dụng vô số món đồ đắt giá, tất cả sẽ được để lại cho con gái là Công chúa Charlotte trong tương lai.

Tuy nhiên, đặc biệt hơn cả, Charlotte còn được định sẵn thừa hưởng chiếc vương miện Spencer – báu vật mà mẹ cô chưa từng đội. Đây chính là chiếc vương miện Công nương Diana đã chọn để đội trong đám cưới với Thái tử Charles (nay là Vua Charles) năm 1981.

Vương miện Spencer được thiết kế theo phong cách vòng hoa, trung tâm là hình trái tim bao quanh bởi những đường cuộn mềm mại, xen kẽ các bông hoa hình ngôi sao và kèn trumpet. Toàn bộ được nạm kim cương tròn, cắt hồng, hình đệm và hình quả lê, gắn trên vàng. Đây là tài sản của gia tộc Spencer, được Bá tước John Spencer – cha của Diana cho mượn trong ngày cưới và các sự kiện sau đó.

Sau khi ông qua đời năm 1992, người em trai của Diana – Charles Spencer thừa kế vương miện này. Nó từng xuất hiện tại nhiều sự kiện gia đình, gần đây nhất là đám cưới của Celia McCorquodale (cháu gái Charles Spencer) vào năm 2018. Năm 2022, khi vương miện được trưng bày ở London, thông tin Công chúa Charlotte sẽ là người thừa kế đã được xác nhận.

Charlotte nhiều khả năng cũng sẽ nhận thêm chiếc nhẫn đính hôn sapphire nổi tiếng – hiện đang được Vương phi Kate đeo vốn là kỷ vật tình yêu của Công nương Diana.

Khi kết hôn với Thân vương William, Kate được thừa hưởng 6 món trang sức của Diana, tổng trị giá hơn 16,5 triệu bảng, bao gồm:

- Hoa tai ngọc trai South Sea

- Hoa tai Collingwood

- Bộ trang sức sapphire Ả Rập Xê Út

Vòng tay ngọc trai ba sợi Công nương Diana từng để lại "bức thư nguyện vọng" trước khi qua đời, bày tỏ mong muốn toàn bộ trang sức của mình sẽ thuộc về hai con trai, để vợ của họ có thể sử dụng trong tương lai.

Ngoài di sản từ Diana, Công chúa Charlotte cũng có thể nhận các món trang sức quý mà Thân vương William và Vua Charles đã tặng cho Vương phi Kate, bao gồm:

- Bộ Cartier Olympic

- Đồng hồ Ballon Bleu Cartier

- Nhẫn Promise và nhẫn Eternity

- Hoa tai tourmaline xanh lá – thạch anh tím

- Trâm cài hình cỏ ba lá

- Dây chuyền vàng khắc tên riêng

- Hoa tai thạch anh tím

Với danh sách "kếch xù" này, tương lai Công chúa Charlotte không chỉ gắn liền với những di sản quý giá của Hoàng gia, mà còn tiếp nối câu chuyện trang sức đầy lịch sử, lấp lánh ánh hào quang và cảm xúc.

Theo Express