Phá cửa nhà gã đàn ông 51 tuổi, phát hiện người phụ nữ đã tử vong 2 năm

Jamie Stevens (51 tuổi) đã phủ chăn lên thi thể của bạn gái cũ Anouska Sites (36 tuổi) sau khi cô qua đời tại căn hộ của ông ta trên phố Upton, Torquay, Anh vào đầu năm 2022. Lúc cảnh sát liên lạc để hỏi thăm tung tích, Jamie nói dối rằng đã nhiều tháng không gặp cô.

Anouska được cho là mất tích từ khoảng giữa năm 2022 đến tháng 4/2023. Cô được nhìn thấy lần cuối cùng vào ngày 21/5/2022. Mãi đến tháng 4 năm nay, Anouska mới được chính thức thông báo mất tích, buộc cảnh sát phải điều tra.

Cảnh sát đã tìm đến Jamie - bạn trai cũ của nạn nhân - nhưng ông ta nói rằng không gặp Anouska từ đầu năm 2022. Nhiều lần cảnh sát gõ cửa căn hộ trên đường Upton nhưng không ai trả lời.

Ngày 27/5/2025, cảnh sát quyết định phá cửa nhà Jamie để kiểm tra và phát hiện thi thể một phụ nữ đã phân hủy nghiêm trọng trong phòng khách, được phủ bằng một chiếc chăn. Kết quả giám định xác nhận đó là thi thể của Anouska.

Sau khi bị bắt, Jamie khai ông ta phát hiện Anouska đã chết trên ghế sofa sau một đêm hai người ở cùng nhau vào tháng 1/2023. Vì sợ hãi không biết làm gì, ông đã phủ chăn lên xác cô và tiếp tục sống như không có chuyện gì xảy ra.

Jamie nói với cảnh sát ông biết rõ lẽ ra phải làm gì, nhưng không hiểu vì sao lúc đó lại không gọi cấp cứu. Ông ta cũng thừa nhận lời giải thích của mình "nghe không ổn" đồng thời thừa nhận đã cung cấp thông tin sai lệch trong bản khai ban đầu.

Công tố viên Hollie Gilbery mô tả căn hộ của Jamie "giống như một bãi rác", đầy rác thải, phân và các chai nước tiểu vứt khắp nơi.

Trong phòng khách, cảnh sát tìm thấy nhiều vật dụng khử mùi được sử dụng để che giấu mùi hôi từ thi thể phân hủy. Thi thể chỉ được phát hiện khi cảnh sát lật chiếc chăn và thấy một cánh tay đã trơ xương.

"Anouska đã bị tước đoạt quyền được an táng hợp pháp sau khi qua đời bởi hành động của Jamie. Tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình và bạn bè của cô, những người giờ đây có thể yên lòng đưa cô về nơi an nghỉ cuối cùng", Thanh tra Jeanne Hellyer cho biết.

Tại phiên tòa ngày 11/8, thẩm phán Anna Richardson nhận định đây là vụ việc "cực kỳ bi thảm". "Không có bằng chứng cho thấy Jamie liên quan đến cái chết của nạn nhân. Tuy nhiên, việc ông ta hoảng loạn và không báo cảnh sát là hành vi sai trái nghiêm trọng. Để một thi thể như vậy suốt 2 năm là điều không thể chấp nhận".

Jamie bị kết án 14 tháng tù vì tội cản trở việc chôn cất hợp pháp và cố ý gây cản trở quá trình điều tra. Cảnh sát Devon và Cornwall khẳng định cái chết của Anouska không có dấu hiệu bất thường và vẫn đang chờ kết luận chính thức từ văn phòng điều tra tử thi.