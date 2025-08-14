Sau khi chết lâm sàng 10 phút, người đàn ông tỉnh lại thốt lên 5 từ về "thế giới bên kia"

Tờ Mirror đưa tin về trường hợp “chết đi sống lại” một cách hy hữu của Matthew Allick (42 tuổi, sinh sống tại Romford - Anh). Allick được tuyên bố đã chết sau một cơn đau tim. Thế nhưng, 10 phút sau đó, Allick bất ngờ sống lại. Tại bệnh viện nơi Allick điều trị, các bác sĩ gọi anh là “người đàn ông kỳ diệu”. Sau khi được hỏi về “thế giới bên kia”, Allick chỉ nói vỏn vẹn 5 từ: “Một giấc ngủ bình yên”.

Bỏ qua những dấu hiệu nguy hiểm

Cuối tháng 8/2023, Allick bắt đầu nhận thấy chân mình sưng lên, rồi lại xẹp xuống vào ngày hôm sau. Anh cho rằng đây chỉ là hệ quả của việc chuyển sang ca làm đêm và ít vận động. Vài ngày sau, anh xuất hiện tình trạng khó thở khi làm những việc đơn giản, nhưng anh cũng nhanh chóng bỏ qua.

Matthew Allick - người có trải nghiệm về "thế giới bên kia" (Ảnh: Mirror).

Cho đến một buổi làm việc cuối tuần, khi được đồng nghiệp rủ lên tầng trên để xem máy pha cà phê mới, Allick nhận ra mình thậm chí không thể leo nổi một bậc cầu thang. Anh lập tức nhờ đồng nghiệp gọi xe cấp cứu.

5 phút sau, đội ngũ y tế đã có mặt. Họ phát hiện Allick bị rối loạn nhịp tim và đưa anh tới Bệnh viện Hammersmith để kiểm tra.

Khi vừa tới bệnh viện, Allick đột nhiên cảm thấy đau tim dữ dội. Ngay sau đó, anh bị ngừng tim hoàn toàn. Các bác sĩ phải sốc điện, ép tim cho Allick. May mắn, dấu hiệu sinh tồn của Allick quay trở lại sau đó 10 phút. Kết quả chụp chiếu cho thấy anh có cục máu đông ở tim và phổi. Allick đã phải trải qua nhiều ca phẫu thuật để lấy bỏ huyết khối qua ống thông.

Các bác sĩ cảnh báo nếu tỉnh lại, Allick có thể bị chết não do thiếu oxy quá lâu. Nhưng sau 3 ngày hôn mê, Allick tỉnh dậy trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Anh chỉ bị ảnh hưởng trí nhớ tạm thời.

Nói về ‘thế giới bên kia’”

Có vô vàn chuyện lạ đến mức ly kỳ về trải nghiệm cận tử (Ảnh minh họa).

“Khi tỉnh dậy, tôi cảm giác như mình vừa có một giấc ngủ yên bình. Tôi không nhớ gì khác về khoảnh khắc mình đang ở ‘thế giới bên kia’”, Allick kể lại.

Những ngày đầu hồi phục, Allick phải học lại rất nhiều thứ, từ cách ngồi dậy, đi bộ, kiểm soát tiểu tiện và phân biệt màu sắc. Nhờ sự hỗ trợ của gia đình, đặc biệt là anh trai, trí nhớ của Allick dần phục hồi.

Các bác sĩ gọi Allick là “người đàn ông kỳ diệu” vì chỉ có 5% bệnh nhân sống sót sau tình trạng tương tự.

“Khi tôi ở trong bệnh viện, rất nhiều bác sĩ và y tá chỉ vào tôi và nói: 'Anh ấy kia rồi!'. Họ đến gần tôi và nói tôi là một người đàn ông kỳ diệu”, Allick chia sẻ.

Ở thời điểm hiện tại, sức khỏe của Allick đã hồi phục khoảng 75%. Anh vẫn phải dùng thuốc chống đông máu và tái khám định kỳ tại bệnh viện. Dù vậy, Allick bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới đội ngũ y tế, gia đình, bạn bè và những người đã luôn ở bên anh trong thời khắc sinh tử.

Có vô vàn chuyện lạ đến mức ly kỳ về trải nghiệm cận tử. Tiến sĩ Jeffrey Long, người sáng lập Quỹ Nghiên cứu Trải nghiệm Cận tử tại Mỹ, cho biết ông đã nghiên cứu về hiện tượng này trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, ông chưa tìm ra lời giải thích nào thực sự có ý nghĩa. Trong khi đó, TS Ken Drinkwater, chuyên gia tâm lý học tại Đại học Manchester Metropolitan (Mỹ), nói trải nghiệm cận tử có thể là kết quả của những tương tác khác nhau giữa các vùng não ở những người từng cận kề cái chết hoặc rơi vào trạng thái đau đớn dữ dội cả về thể xác lẫn tinh thần; người sau khi bị đau tim hoặc chấn thương sọ não. Tuy nhiên, lời giải thích phổ biến nhất cho hiện tượng cận tử là giả thuyết các tế bào não đang chết và gây ra ảo giác.

