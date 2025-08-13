Bị truy đuổi, cặp đôi trộm xe trèo lên cây trốn cảnh sát và cái kết

Chanon Sithongdao, 27 tuổi, và bạn gái của anh ta, Jutharat Simaneewan, 26 tuổi, đã đánh cắp xe bán tải của một nhà sư trước khi cảnh sát ra hiệu cho họ dừng lại tại một trạm kiểm soát ở Buriram, Thái Lan, vào ngày 21/7.

Cặp đôi này đã điều khiển chiếc Mazda màu đen rẽ vào một khu rừng với hy vọng thoát khỏi cảnh sát. Tuy nhiên, họ đã bị đâm xe trong cuộc rượt đuổi tốc độ cao. Cả hai sau đó vứt lại chiếc xe rồi trèo lên cây đa để ẩn nấp.

Cặp đôi trèo lên cây trốn cảnh sát.

Đoạn clip ghi lại cho thấy cặp đôi trèo xuống từ độ cao 4,5 mét sau khi bị cảnh sát bao vây. Nghi phạm thứ ba, Weerawut Harnchana, 20 tuổi, trước đó đã bị bắt bên trong chiếc xe bị lật.

Thiếu tướng cảnh sát Narongsak Phromtha, chỉ huy Cảnh sát tỉnh Buriram, cho biết Chanon đã đánh cắp chiếc xe bán tải từ một ngôi chùa Phật giáo vào tối ngày 18/7.

Ông nói: "Rất khó để tìm ra những tên trộm. Khuôn mặt của những đối tượng này không được nhìn thấy trên camera giám sát vì chúng ở trong xe khi bỏ trốn. Chúng tôi đã mô tả về chiếc xe và biển số xe cho tất cả các đơn vị cảnh sát và người dân nói chung.

Chiếc xe bán tải sau đó được phát hiện đang lái vào một ngôi làng vào ngày 21/7. Cảnh sát đã cố gắng dừng xe để kiểm tra, nhưng tài xế đã tăng tốc vượt qua, gây ra cuộc rượt đuổi dẫn vào rừng".

Nghi phạm cướp xe Chanon cho biết ban đầu anh ta chỉ định lấy đồ có giá trị. Tuy nhiên, anh ta quyết định ăn trộm nó khi tìm thấy chìa khóa xe bị bỏ lại bên trong.

Anh ta nói: "Tôi đã ăn trộm chiếc xe và lái xe đến Bangkok để trốn thoát. Có khoảng 30.000 baht bên trong và tôi đã dùng số tiền đó để mua quần áo và xăng khi chạy trốn".

Cảnh sát đã bắt được Chanon khi anh ta cố gắng về nhà để lấy một số quần áo và thăm bạn gái. Kết quả xét nghiệm ma túy cho thấy Chanon dương tính với methamphetamine.

Các nhà chức trách cho biết người đàn ông này sẽ bị buộc tội trộm cắp vào ban đêm và sử dụng chất ma túy loại 1. Họ nói thêm rằng Chanon đã có tiền án vì ăn trộm một chiếc xe máy từ Bệnh viện Buriram.

Chiếc xe bán tải sau đó đã được trả lại cho nhà sư Phra Ajarn Khamdee Thammatharo.