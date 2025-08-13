Vào ngày 7/8, tại một khu dân cư ở Quý Dương, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, 2 đứa trẻ đã trèo ra ngoài ban công tầng 13.

Trẻ trèo ra ngoài ban công chung cư -hít xà-, hàng xóm sợ hãi la hét

Một đứa trẻ thậm chí còn treo lơ lửng với cả hai chân trên không, bám chặt vào kính và thực hiện các động tác giống như hít xà. Người quay lại clip đã bị sốc đến mức họ liên tục la hét và ngay lập tức liên hệ với ban quản lý tòa nhà.

Nhân viên tòa nhà đã phản ứng nhanh chóng, liên lạc với cha mẹ của những đứa trẻ và giải cứu chúng an toàn trong vòng khoảng 2 phút.

Hàng xóm sợ hãi khi chứng kiến cảnh 2 đứa trẻ trèo ra ngoài ban công.

Theo văn phòng quận địa phương, cha của những đứa trẻ đã ra ngoài làm việc vặt, không có người lớn ở nhà, điều này đã khiến bọn trẻ trèo ra ngoài.

Chính quyền địa phương sau đó đã làm việc với gia đình, yêu cầu phụ huynh tuyệt đối không để trẻ nhỏ ở nhà một mình, đồng thời khuyến cáo lắp đặt thêm các thiết bị bảo vệ ở ban công và cửa sổ để phòng ngừa sự cố tương tự xảy ra.

Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc, đoạn clip đã nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý. Nhiều cư dân mạng tỏ ra thót tim khi chứng kiến cảnh tượng này và nói rằng chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến thảm kịch.

Nhiều người cũng lên tiếng chỉ trích phụ huynh khi để trẻ nhỏ ở nhà một minh, đồng thời kêu gọi các khu chung cư siết chặt quản lý để không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra.