Con dâu sinh con quá lâu, mẹ chồng có thái độ bất ngờ

Video về vụ việc đã được chia sẻ trên trang Instagram @makassar_iinfo vào ngày 1/8 và kể từ đó đã đạt được 1,8 triệu lượt xem.

Tribun News đưa tin, vụ việc được cho là xảy ra ở Đông Nam Sulawesi. Trong video, cô con dâu nằm trên giường bệnh trong khi hai nữ hộ sinh hỗ trợ cô sinh con.

Giữa những hơi thở nặng nhọc, cô con dâu kêu lên: "Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi có thể chết mất".

Một trong những nữ hộ sinh đã động viên rằng cô có thể làm được, nhưng mẹ chồng lại xen vào bằng những lời lẽ không mấy thông cảm.

"Con nghĩ chỉ mình con mệt thôi sao?", mẹ chồng hỏi, rồi nói thêm "Chúng ta cũng mệt vì chờ đợi 3 ngày 4 đêm. Chồng con cũng mệt nữa".

Tệ hơn nữa, bà còn nói với con dâu: "Chết thì chết đi! Nhưng phải sinh con trước đã".

Thái độ của mẹ chồng với con dâu khiến nữ hộ sinh bức xúc.

Nữ hộ sinh có vẻ chán ngán với những lời mắng mỏ của mẹ chồng bèn nói rằng: "Bà đừng như vậy nữa. Hãy động viên cô ấy đi".

Tuy nhiên, mẹ chồng vẫn tiếp tục cằn nhằn cô con dâu đang vật lộn, bảo cô phải kiểm soát hơi thở của mình.

Cư dân mạng vô cùng phẫn nộ trước thái độ gay gắt của bà mẹ chồng, họ cho rằng con dâu không đáng phải nghe những lời như vậy khi đang chuyển dạ.

"Sự mệt mỏi của người chồng không thể so sánh với việc người mẹ phải đối mặt với nguy cơ tử vong khi sinh con", một người dùng bình luận.

Trong khi một số người khen ngợi nữ hộ sinh vì đã giữ được bình tĩnh, những người khác lại cho rằng cô nên nghiêm khắc hơn và không nên để mẹ chồng trong phòng sinh.

Những người khác cũng khuyên con dâu nên về nhà bố mẹ đẻ sau khi sinh, cảnh báo rằng cô ấy có thể rơi vào tình trạng trầm cảm nếu phải ở với một người mẹ chồng như vậy.