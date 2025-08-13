Nhật Bản: Sẽ trao bằng khen cho 2 thanh niên Việt Nam dũng cảm cứu người gặp nạn

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, chiều 11/8, tại bãi biển Gotemba (tỉnh Mie, Nhật Bản), khi 2 em bé người Nhật đang ngồi phao, chơi gần khu vui chơi ven biển bất ngờ bị sóng và gió mạnh cuốn ra xa cách bờ biển gần 100 m và trôi dọc theo bờ gần 700 m.

Tình cờ, một nhóm 15 bạn người Việt đang chơi gần bờ biển lúc đó đã nhận thấy sự bất thường khi nghe thấy tiếng kêu cứu ở xa.

Nhận thấy nguy hiểm cận kề khi thủy triều rút nhanh và phao có thể lật bất cứ lúc nào, 2 thanh niên Việt Nam là Phạm Quốc Đạt và Tống Mạnh Tuấn lập tức lao xuống biển ứng cứu. Do khoảng cách xa và sóng mạnh, lần tiếp cận đầu tiên không thành công, 2 thanh niên Việt Nam buộc phải quay lại.

Trong tình hình thời tiết gió mạnh, sóng lớn, 2 thanh niên nhanh chóng quyết định thay đổi chiến lược cứu hộ, theo đó, chạy bộ dọc bờ biển và khi đến vị trí trên bờ gần ngang với vị trí phao của hai em bé ngoài xa, 2 thanh niên khoác lên người chiếc phao làm từ lốp xe đạp và lao xuống biển để đón đầu.

Cùng lúc đó, các bạn khác ở trên bờ nhanh chóng liên hệ cảnh sát và hô hoán gọi giúp đỡ từ xung quanh. Sau khoảng 30 phút vật lộn với sóng lớn, Tuấn và Đạt đã đưa được hai bé vào bờ an toàn trong sự vỡ òa hạnh phúc của gia đình và người chứng kiến.

Anh Phạm Quốc Đạt cho biết khi cảm nhận được có người gặp nguy hiểm, phản xạ đầu tiên của anh và các bạn là tìm cách cứu người. Mặc dù lần tiếp cận thứ nhất không thành công vì sóng lớn đánh phao của 2 bé văng xa tầm với, nhưng 2 người vẫn không chậm trễ lao ra lần hai vì sợ rằng nếu không cứu kịp sóng biển lớn có thể lật phao khiến 2 em bé trên phao gặp nguy hiểm tính mạng.

Ngày 28/8 tới, chính quyền tỉnh Mie sẽ trao bằng khen ghi nhận hành động hiệp nghĩa này. Đại diện Sở cứu hỏa Naka, thành phố Tsu, tỉnh Mie, xác nhận sở đã chính thức gửi lời mời đến 2 thanh niên Việt Nam là Phạm Quốc Đạt và Mạnh Tuấn đến sở để nhận bằng khen vì hành động dũng cảm cứu 2 em bé Nhật Bản. Theo kế hoạch, lễ trao bằng khen sẽ diễn ra vào lúc 10h ngày 28/8 tại Sở cứu hỏa Naka, thành phố Tsu, tỉnh Mie./.