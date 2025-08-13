Chuyên gia cảnh báo làn sóng COVID-19 mới tại Nga

Bác sĩ Pozdnyakov khẳng định dự báo trên dựa vào hai cơ sở chính. Thứ nhất là sự xuất hiện của các chủng virus mới, thứ hai là hệ miễn dịch cộng đồng đã suy giảm. Đợt gia tăng đáng kể tiếp theo có thể xảy ra vào gần cuối Thu hoặc đầu Đông, tuy còn rất khó để dự đoán thời điểm chính xác do diễn biến bệnh nhẹ ở hầu hết mọi người và việc bệnh nhân thường xuyên đến khám ngoại trú.

Bác sĩ cho biết thêm đỉnh điểm của các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính thông thường hay xảy ra vào mùa Thu, số ca bệnh bắt đầu tăng vào tháng 9 khi trẻ em trở lại trường học và người lớn trở lại làm việc. Tình trạng tập trung đông người góp phần làm lây lan virus. Dự kiến số ca cúm sẽ tăng từ tháng 10/2025 đến tháng 12/2025 và có thể có một đợt bùng phát mới vào mùa Xuân năm 2026. Các chủng dự kiến trong giai đoạn 2025 - 2026 sẽ vẫn là các biến thể của H1N1 và H3N2.

(Ảnh minh họa: UC Health)

Để phòng ngừa, bác sĩ Pozdnyakov khuyến nghị người dân nên tiêm phòng cúm vào tháng 9 hoặc đầu tháng 10, sử dụng khẩu trang và thuốc sát trùng nếu cần, để duy trì khả năng miễn dịch. Ông cũng lưu ý, hồi tháng 5/2025, một đợt bùng phát COVID-19 mới đã được ghi nhận ở châu Á khi tỷ lệ mắc bệnh ở Hong Kong (Trung Quốc) đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 4/2024.

Trước đó, chuyên gia độc lập hàng đầu Bộ Y tế Nga về các bệnh truyền nhiễm Vladimir Chulanov cho biết không có nguy cơ dịch tễ học nào về bệnh sốt chikungunya ở Nga. Tuy nhiên, nguy cơ lây nhiễm từ các ca mắc nhập cảnh vẫn còn.