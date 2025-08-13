Không được cho chơi Labubu, bé trai đập phá hơn 1,3 tỷ đồng: Phản ứng của bố mẹ càng gây phẫn nộ

Một vụ việc đang gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc khi một influencer được biết tới với biệt danh “小小阿正” (Tiểu A Chính) tố bị người thân làm hỏng đồ đạc trị giá hàng trăm triệu đồng vì một con búp bê Labubu.

Theo chia sẻ của Tiểu A Chính, một người họ hàng đã dẫn theo con trai tới thăm nhà anh. Khi nhìn thấy một con búp bê Labubu được trang trí bằng trang sức đắt tiền của anh, cậu bé lập tức la hét đòi lấy. Bị từ chối, cậu đã “làm ầm lên” và bắt đầu khóc lóc gây náo loạn. Trong lúc hỗn loạn, đứa trẻ đã giật lấy điều khiển từ xa ném lên trần phòng khách, làm vỡ lớp kính ốp tường trị giá khoảng 100.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 365 triệu VNĐ) và phá hỏng đèn chùm pha lê Ý có giá khoảng 300.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 1 tỷ VNĐ).

Hình ảnh đăng tải cho thấy búp bê Labubu được trang trí tỉ mỉ bằng nhiều món trang sức quý giá, khó ước tính giá trị. Xung quanh là mảnh kính và đèn chùm vỡ nát vương khắp sàn. Chủ nhà cho biết phải thay mới toàn bộ trần và đã hẹn nhà thiết kế để sửa chữa.

Cậu bé đã nổi cơn thịnh nộ sau khi không được cho Labubu (Nguồn: 小小阿正/Xiaohongshu)

Dù gây thiệt hại lớn, cậu bé không hề tỏ ra hối hận. Cha mẹ cậu bé đã cầu xin Tiểu A Chính không công khai vụ việc vì sợ rằng điều đó có thể "ảnh hưởng đến cậu bé". Gia đình cũng cho biết họ không đủ khả năng bồi thường và đề nghị trả 20.000 nhân dân tệ (hơn 73 triệu VNĐ), chia làm hai đợt. "Chúng tôi nghèo và không đủ khả năng để bồi thường. Việc ra tòa chẳng có ý nghĩa gì, xin đừng lôi kéo đứa trẻ vào", họ nói.

Tiểu A Chính phải miễn cưỡng đồng ý. Tuy nhiên, anh bức xúc cho rằng đây là hành vi “lợi dụng quan hệ họ hàng để gây áp lực” và bày tỏ hành vi này đã “vượt quá giới hạn”.

Cú ném của cậu bé khiến chiếc đèn chùm treo trong nhà cũng bị vỡ nát (Nguồn: 小小阿正/Xiaohongshu)

Câu chuyện đã gây làn sóng tranh luận dữ dội trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng đây là vấn đề xuất phát từ cách nuôi dạy con cái, khi sự bướng bỉnh của trẻ là hệ quả của việc được nuông chiều. Một người bình luận: “Bạn nên mừng vì những mảnh vỡ không làm đứa trẻ bị thương; nếu không, bạn sẽ lại bị tống tiền.” Người khác bày tỏ: “Hãy để pháp luật dạy cho nó một bài học. Bố mẹ nó chỉ đang nuông chiều nó thôi.”

Labubu là dòng búp bê sưu tầm đang “gây sốt” toàn cầu. Những con búp bê Labubu đang được bán với giá cao ngất ngưởng, trong đó có mẫu từng được đấu giá hơn 1 triệu nhân dân tệ (hơn 3,6 tỷ đồng) tại Bắc Kinh.

Nguồn: South China Morning Post