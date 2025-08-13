Kinh hoàng khoảng khắc du thuyền bất ngờ bốc cháy dữ dội, tạo cột khói đen khổng lồ giữa Địa Trung Hải

Du thuyền mang tên Da Vinci dài 91 feet (khoảng 27 mét) đã gặp nạn khi đang ở cách đảo Formentera, một hòn đảo nhỏ ngoài khơi Địa Trung Hải, khoảng 7,3 dặm (gần 12 km) về phía tây nam.

Theo hãng tin Periódico de Ibiza y Formentera có trụ sở tại quần đảo Balearic, đám cháy bùng phát từ phòng máy của con tàu và nhanh chóng lan rộng. Ngay khi nhận được tin báo, Hiệp hội Cứu hộ và An toàn Hàng hải Salvamento Marítimo đã lập tức điều động lực lượng cứu hỏa cùng tàu cứu hộ đến hiện trường.

Đám cháy để lại cột khói đen khổng lồ (Nguồn: Salvamento Marítimo/X)

Bất chấp nỗ lực dập lửa, ngọn lửa vẫn vượt ngoài tầm kiểm soát. Ban đầu, đám cháy dường như đã được khống chế, nhưng khi các tàu cứu hộ bắt đầu kéo du thuyền, lửa bất ngờ bùng phát dữ dội, thiêu rụi con tàu trước khi nó chìm hẳn. Hiện tàu tìm kiếm cứu nạn Guardamar vẫn ở khu vực để thu dọn đống đổ nát.

Ngọn lửa đã thiêu rụi con tàu (Nguồn: Salvamento Marítimo/X)

Trong thông báo đăng trên X ngày 11/8, Salvamento Marítimo cho biết: “CCS Palma đã triển khai hai tàu cứu hộ Guardamar Concepción Arenal và Salvamar Naos cùng lính cứu hỏa đến hiện trường.” Nhờ vậy, bốn hành khách, hai thủy thủ và thuyền trưởng đã được sơ tán an toàn lên tàu Naos và hiện đều trong tình trạng sức khỏe tốt.

Da Vinci là mẫu du thuyền Astondoa 95 GLX được sản xuất từ năm 1997 đến 2004, có sức chứa 10 khách cùng phòng suite sang trọng dành cho chủ sở hữu.

Nguồn: Daily Mail, The Sun