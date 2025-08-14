Đang đi dạo, người dân nổi da gà khi phát hiện 730 triệu đồng tiền mặt rơi rải rác khắp đường

Sự việc hy hữu này diễn ra tại khu chợ ở thị trấn Phong Kiều, thành phố Chư Kỵ, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, theo Khaosod.

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng, trên ngực đeo một tấm bảng ghi chữ "Đồn Cảnh sát", đứng giữa chợ đông người. Trước mặt ông là một túi ni lông đen chứa đầy tiền giấy, được xếp thành từng chồng.

Những người đi đường phát hiện một người đàn ông lớn tiếng tuyên bố: "Tổng cộng 200.000 Nhân Dân Tệ (tương đương khoảng 730 triệu đồng). Ai muốn thì đến lấy".

Dù số tiền không hề nhỏ, đám đông xung quanh chỉ đứng nhìn từ xa, không ai tiến tới nhận. Người quay clip khẳng định: "Tiền thật, nhưng chẳng ai dám lấy", đồng thời cho rằng nhiều người nghi ngờ đây là bẫy lừa đảo hoặc một chiêu trò ẩn chứa ý đồ khó lường.

Người đàn ông ôm túi tiền 730 triệu rải ra đường phát miễn phí nhưng không ai dám lấy. Ảnh: Khaosod.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của nhiều người. Cư dân mạng đặt câu hỏi: "Liệu đây có phải tiền giả?", "Có phải chiêu trò câu view?".

Nắm bắt tình hình cảnh sát địa phương đã nhanh chóng xác minh. Kết quả kiểm tra tại chỗ cho thấy toàn bộ số tiền là tiền thật.

Khi điều tra cảnh sát biết được người đàn ông được xác định là cư dân địa phương, có sức khỏe tâm thần không ổn định. Ông thường đạp xe quanh phố và bán hàng rong, nhưng trước đây chưa từng bị bắt gặp mang theo lượng tiền lớn như vậy.

Đặc biệt, tấm bảng "Đồn Cảnh sát" mà ông đeo trước ngực thực chất là vật phẩm tự làm, không phải phù hiệu thật. Sự việc không gây ra bất kỳ mất mát hay nguy hiểm nào.

Điều đáng nói sau khi xem xét tình hình cảnh sát đã không xử phạt mà chỉ nhắc nhở gia đình cần tăng cường chăm sóc, giám sát để ngăn ngừa những hành vi tương tự tái diễn, tránh gây náo loạn nơi công cộng.