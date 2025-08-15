Khi mưa lớn trút xuống vào ngày 14/8, một cây sầu đâu đã bật gốc, đổ đè trúng hai cha con đang đi xe máy và ô tô ở Kalkaji, Đông Nam Delhi, Ấn Độ. Người cha sau đó đã tử vong do vết thương quá nặng.

Cây xanh bất ngờ bật gốc, đè trúng hai cha con đi xe máy

Theo DCP, cây sầu đâu cổ thụ bất ngờ đổ xuống trước Ngân hàng HDFC, gần Paras Chowk của Kalkaji vào khoảng 9h50 sáng, khiến Sudhir Kumar, 50 tuổi và con gái ông bị mắc kẹt dưới gốc cây đổ.

Clip về vụ việc đã xuất hiện trên mạng xã hội, trong đó có cảnh một người đàn ông kêu lên: "Nhìn kìa, cây sầu đâu phía trước đã đổ. Và nhìn kìa, chiếc xe bị đè bẹp".

Cây xanh bật gốc đè trúng hai cha con đi xe máy.

Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, cảnh sát địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường và các hoạt động cứu hộ đã được triển khai, với sự hỗ trợ của Trợ lý Ủy viên Cảnh sát (Kalkaji) và thanh tra giao thông.

Một chiếc máy JCB đã được bố trí để hỗ trợ nỗ lực cứu hộ, sau đó cả hai người bị thương được chuyển đến Trung tâm chấn thương AIIMS để điều trị.

Một chiếc xe i10 đỗ gần đó cũng bị hư hại do cây đổ. Tuy nhiên, không có ai bị thương, DCP cho biết.

Phó Cảnh sát trưởng (Đông Nam) Hemant Tiwari xác nhận trường hợp tử vong và cho biết Kumar đã qua đời trong quá trình điều trị. Ông cũng thông báo rằng con gái 22 tuổi của nạn nhân, Priya, bị gãy xương ở vùng chậu phải.

"Cô ấy đã ổn định và đang hồi phục", ông nói thêm.