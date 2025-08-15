Nhìn lên bầu trời đêm người dân sợ hãi khi thấy luồng sáng kỳ lạ

Người dân ở phía bắc New York, Mỹ đã vô cùng hoang mang khi một luồng sáng kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời vào đêm thứ Ba (ngày 12/8, giờ địa phương), dấy lên nhiều đồn đoán về một hiện tượng tự nhiên hay thậm chí là ngoài Trái đất.

Luồng sáng kỳ lạ hình viên thuốc xuất hiện trên bầu trời phía bắc New York. (Ảnh: facebook/jeannine.beveridge.1)

Ánh sáng này được mô tả là có màu trắng sáng, với phần trung tâm hình viên thuốc được bao quanh bởi một vầng hào quang mờ ảo. Nhiều người chứng kiến đã nhanh chóng đăng tải hình ảnh và câu hỏi lên mạng xã hội.

"Trên bầu trời phía Bắc, đối diện với mặt trăng… Không phải thiên thạch, hành tinh hay Starlink..., nó đang di chuyển nhưng im lặng", một người dùng Facebook từ khu vực Finger Lakes, New York, chia sẻ kèm theo hình ảnh.

Một người khác tỏ ra kinh ngạc: "Có ai khác nhìn thấy thứ này ở bên ngoài vào khoảng 9h30 tối không? Thật lạ lùng" Những bình luận, suy đoán về "UFO" cũng xuất hiện từ nhiều nơi khác nhau.

Luồng sáng khiến nhiều người dân ở phía bắc New York sợ hãi vì không biết nguồn gốc. (Ảnh: facebook/shane.copegog)

Tuy nhiên, theo Space.com , luồng sáng bí ẩn này không phải là hiện tượng ngoài hành tinh, mà chính là đuôi và cột khói của tên lửa Vulcan Centaur được phóng từ Cape Canaveral, Florida.

Tên lửa này do United Launch Alliance (ULA) vận hành, đã cất cánh thành công với bốn tên lửa đẩy.

Vụ phóng diễn ra vào đêm thứ Ba (giờ địa phương) đã tạo ra một cảnh tượng ngoạn mục, có thể được nhìn thấy từ cách xa hàng trăm dặm, bao gồm cả miền bắc New York.

Mục đích của chuyến bay kéo dài hơn 7 giờ này là đưa một vệ tinh định vị thử nghiệm mang tên NTS-3 của Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Không quân Mỹ vào quỹ đạo, phục vụ Lực lượng Không gian Hoa Kỳ.