Nhất quyết không chịu di dời dù được đền bù tiền tỷ, ngôi nhà sẵn sàng "đứng một mình" giữa đường cao tốc nhận số phận như thế nào sau nhiều năm?

"Đôi Mắt Kim Xuyến" là tên gọi của một ngôi nhà đặc biệt nằm giữa đường cao tốc giữa lòng thành phố Phúc Châu, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Ngôi nhà hai tầng này từng được biết đến như một biểu tượng của những người dân không chịu nhượng bộ trước áp lực đô thị hóa, nhưng cuối cùng, tiếng ồn không ngừng từ đường cao tốc G206 đã khiến gia đình chủ nhà Huang Ping (tên đã được thay đổi) phải tìm chốn bình yên khác.

Ngôi nhà này nằm ở huyện Kim Xuyến, từng là một điểm check-in nổi tiếng sau khi được đánh dấu trên bản đồ như một công trình tốn nhiều giấy mực của truyền thông Trung Quốc. Tuy nhiên, hình ảnh hiện tại đã không còn như trước, khi nó đã được bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm và cửa kính bị vỡ nát không được sửa chữa.

Chính quyền địa phương đã phải chọn phương án làm đường vòng qua hai bên ngôi nhà sau khi không thể thuyết phục gia đình Huang Ping chấp nhận đền bù và di dời. Gia đình ông đã từng được đề nghị khoảng 1,6 triệu nhân dân tệ (khoảng 6,3 tỷ đồng) và hai chỉ tiêu di dời, nhưng ông Huang đã kiên quyết từ chối vì muốn nhận đủ số tiền một lần. Tuy nhiên, sau đó ông cũng bày tỏ sự hối tiếc về quyết định của mình.

Từ tháng 5 năm 2025, dấu hiệu của việc ngôi nhà không còn được sinh sống đã bắt đầu rõ ràng. Đồ đạc bị bỏ lại, vườn sau nhà hoang vắng, không một bóng người. Vào đầu tháng 8, những đoạn phim quay từ drone đã chứng minh sự hoang tàn của ngôi nhà với hình ảnh cửa kính vỡ và tiếng ồn từ xe cộ bên ngoài.

Gia đình ông Huang đã chuyển đến một ngôi nhà khác ở trung tâm thị trấn để tránh đi sự ồn ào không dứt. Mặc dù vẫn chưa rõ ngôi nhà cũ có bị phá bỏ hay không, nhưng chính quyền thị trấn đã không còn tiếp tục đề cập đến vấn đề này.

