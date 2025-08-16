Trung Quốc tiếp tục phát hiện thêm các ca bệnh chikungunya

Nhân viên dịch tễ phun thuốc diệt muỗi để ngăn chặn sự lây lan của virus chikungunya, ngày 3/8/2025 tại Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc (Ảnh: VCG/Getty Images)

Hiện tại, Trung Quốc có 6 tỉnh gồm Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam và Vân Nam là những khu vực muỗi vằn thường có thời gian hoạt động kéo dài và từng ghi nhận nhiều ca sốt xuất huyết nên có khả năng bùng phát dịch bệnh theo cụm ở mức tương đối cao.

Trước đó, dịch do virus chikungunya đã gây ra đợt bùng phát tại miền Nam Trung Quốc từ đầu tháng 8. Theo số liệu công bố ngày 7/8, Trung Quốc đã ghi nhận hơn 7.000 ca mắc virus chikungunya, chủ yếu tập trung tại thành phố Phật Sơn ở miền Nam. Dù tốc độ lây nhiễm mới đang có xu hướng giảm nhẹ, đây vẫn được đánh giá là đợt bùng phát chikungunya lớn nhất từng được ghi nhận tại Trung Quốc.

Tiến sĩ Cesar Lopez-Camacho (Đại học Oxford) nhận định: "Điểm đặc biệt của đợt bùng phát này là virus chikungunya chưa từng tồn tại lâu dài tại Trung Quốc đại lục trước đây. Điều này đồng nghĩa phần lớn dân số không có miễn dịch sẵn có, tạo điều kiện để virus lan truyền nhanh chóng".

Virus chikungunya lây qua vết đốt của muỗi mang mầm bệnh, gây ra các triệu chứng như sốt và đau khớp…, đôi khi kéo dài nhiều tuần.

Để đối phó, chính quyền Trung Quốc đã triển khai máy bay không người lái tìm kiếm các điểm nước đọng - nơi muỗi đẻ trứng - và yêu cầu người dân loại bỏ các vật chứa nước ngoài trời.

Những người vi phạm có thể bị phạt tới 10.000 Nhân dân tệ (khoảng 1.400 USD) và thậm chí bị cắt điện. Biện pháp này phản ánh cách tiếp cận cứng rắn tương tự như những đợt chống dịch trước đây của Trung Quốc, đặc biệt từ sau đại dịch SARS năm 2003 và COVID-19.

Người dân được khuyến nghị chủ động áp dụng các biện pháp bảo vệ cá nhân, dọn sạch ao tù nước đọng. Khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, phát ban, đau khớp, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để khám, đồng thời khai báo rõ lịch trình di chuyển và tình trạng bị muỗi đốt.