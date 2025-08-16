Người phụ nữ mua căn hộ 50m2 giá 4,5 tỷ đồng chỉ để “trốn gia đình” 1 ngày/ tuần: “Hạnh phúc vì có một thế giới của riêng mình”

Người phụ nữ tên Lý Cảnh gây chú ý với câu chuyện mua căn hộ 50m2 để có “thế giới của riêng mình”. Căn hộ này có giá 1,25 triệu NDT (4,5 tỷ đồng), nằm trên tầng 28 của chung cư tại Thành Đô (Trung Quốc) được Lý Cảnh và KTS cải tạo lại theo phong cách của riêng cô.

Từ năm 2019, Lý Cảnh đã nghỉ việc, trở thành mẹ toàn thời gian sau khi sinh con thứ hai. Cuộc sống gia đình bận rộn không thể tránh khỏi những xung đột trong sinh hoạt hàng ngày. Đến năm 2023, cô bắt đầu nhận thấy những nhu cầu cá nhân bị thu hẹp trong vòng xoáy của trách nhiệm và nhịp sống gấp gáp. “Khi bước vào tuổi trung niên, tôi nhận ra mình cần một không gian riêng tư, yên tĩnh để được thưởng thức bữa ăn, uống một tách trà và đọc một cuốn sách. Như vậy thật tuyệt vời”, Lý Cảnh nói.

Với suy nghĩ đó, Lý Cảnh đã quyết định làm điều mà ít ai dám làm: mua một căn hộ nhỏ chỉ để sống một mình một ngày mỗi tuần. Tầng một là phòng trà và phòng ăn, tầng hai là không gian thư giãn và đọc sách, tầng ba là phòng nhỏ dành riêng cho hai con.

Điều khiến không gian này trở nên đặc biệt chính là sự hiện diện của một khu vườn trong nhà và thậm chí là một "mặt trăng nhân tạo" có thể điều chỉnh từ trăng tròn sang trăng khuyết. Dù ngoài trời có mưa gió hay mây mù, Lý Cảnh ở trong nhà vẫn có thể “ngắm trăng”, uống trà, nghe nhạc dưới bóng cây, tận hưởng sự an nhiên giữa lòng đô thị.

Tất cả dây điện trong nhà đều được giấu kín. Toàn bộ hệ thống cây xanh được hỗ trợ bởi hệ thống phun sương tự động, giúp duy trì nhiệt độ và độ ẩm lý tưởng quanh năm. Nhờ đó, căn hộ tầng 28 vẫn tràn ngập “hơi thở thiên nhiên” và nhiệt độ luôn ổn định ở mức 20–26 độ C.

Không gian 3 tầng được kết nối bằng các lối đi so le, uốn lượn. Mỗi góc nhìn lại mang đến một cảm nhận khác nhau. Từ hành lang hẹp dẫn đến khu đọc sách nhỏ, đến ban công cây xanh trong phòng trẻ em đều được tính toán để tạo nên những sự bất ngờ liên tiếp về thị giác và cảm xúc.

Với Lý Cảnh, căn hộ này không chỉ là nơi trú ẩn khỏi sự ồn ào, mà còn là “khoảng lặng để yêu lại cuộc sống”. Cô dành một ngày mỗi tuần để ở đây, ăn một bữa đơn giản, đọc một cuốn sách, hoặc chỉ ngồi thinh lặng bên cửa sổ. Thói quen này đã giúp cô tái tạo năng lượng, giữ cho tâm lý ổn định và bớt căng thẳng khi trở về nhà chăm sóc cha mẹ và hai con.

Những thay đổi rõ ràng nhất là trong mối quan hệ với con cái. Trước kia, mỗi cuộc cãi vã trong nhà thường kéo dài âm ỉ. Nhưng khi có không gian để “rút lui” và suy ngẫm, Lý Cảnh đã học được cách kiềm chế cảm xúc, thấu hiểu và đối thoại. Cô thường đọc sách về tâm lý trẻ vị thành niên tại đây, giúp cô trở thành một người mẹ điềm tĩnh và mềm mỏng hơn.

Căn hộ còn là không gian cho hai đứa trẻ tự do khám phá. Phòng của con gái có ban công ngập cây xanh, nơi bé có thể chơi đàn tranh hoặc đọc sách. Phòng của con trai có một khu vui chơi được thiết kế riêng đúng với tính cách thích vận động của trẻ nhỏ.

Lý Cảnh khẳng định cô không mua căn hộ này để đầu tư hay cho thuê, mà để sống một cách thật sự và ý nghĩa. Cô đã biến căn hộ thành nơi nuôi dưỡng nội tâm và giữ gìn tình yêu cuộc sống, gia đình.

"Hãy dành một ngày trong tuần để nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng. Sau khi ở một mình một thời gian, bạn sẽ cảm thấy bình yên và ổn định về cảm xúc, yêu thương những đứa trẻ và cha mẹ nhiều hơn”, Lý Cảnh nói.