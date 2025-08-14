Chi 329 triệu đồng cải tạo căn hộ cho hàng xóm, người đàn ông khởi kiện gia chủ và công ty quản lý BĐS, tòa tuyên bố: chủ nhà phải trả lại 73 triệu đồng

Mua nhà 1 năm sau mới cải tạo, ai ngờ lại nhầm nhà của người khác

Ngày 2/7/2025, tại Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc, một vụ kiện hy hữu đã thu hút sự chú ý của dư luận khi một người đàn ông bỏ ra gần 90.000 NDT để sửa sang căn hộ, nhưng lại sửa nhầm nhà của người khác. Khi phát hiện nhầm lẫn và không thể thương lượng, anh đã kiện cả chủ nhà lẫn ban quản lý tòa nhà ra tòa.

Theo hồ sơ vụ việc, năm 2022, người đàn ông họ Trương mua một căn hộ ở tòa nhà thuộc một khu dân cư tại Hà Nam, địa chỉ là Tòa 2 - căn 301. Sau khi nhận nhà, anh chưa chuyển về ở ngay.

Đến năm 2023, anh quyết định cải tạo để chính thức sống tại đó. Khi dẫn thợ đến, anh Trương phát hiện khóa cửa không mở được và cho rằng chỉ là trục trặc kỹ thuật. Khi anh Trương gọi ban quản lý tòa nhà đến hỗ trợ, nhân viên quản lý cũng không kiểm tra giấy tờ hay xác minh chủ sở hữu mà lập tức mở khóa.

Quá trình sửa chữa diễn ra thuận lợi. Đội thi công tiến hành sơn sửa, lắp đặt, hoàn thiện nội thất. Mọi việc gần xong thì anh Trương mới “ngã ngửa” nhận ra đây không phải căn Tòa 2 - số 301 của mình, mà là căn Tòa 1 - số 301, thuộc sở hữu của anh Vương.

Ngay lập tức, anh Trương tìm gặp anh Vương để thương lượng. Anh Trương yêu cầu bồi thường toàn bộ chi phí sửa chữa vì cho rằng chủ nhà đã hưởng lợi từ công sức và tiền bạc của mình. Đồng thời, anh Trương còn quy trách nhiệm cho ban quản lý vì đã mở cửa mà không kiểm tra, tạo điều kiện cho sự việc xảy ra.

Anh Vương khẳng định bản thân không hề thuê hay nhờ anh Trương sửa nhà, anh mua nhà nhưng không sống tại đây nên không hề biết có người vào cải tạo, lỗi hoàn toàn thuộc về người sửa nhầm. Ban quản lý thì cho rằng trách nhiệm xác minh căn hộ trước khi thi công thuộc về chủ sở hữu, việc họ mở cửa chỉ là hỗ trợ và không trái pháp luật. Không tìm được tiếng nói chung, anh Trương khởi kiện cả chủ nhà và công ty quản lý ra tòa, yêu cầu các bên liên quan bồi thường toàn bộ thiệt hại.

(Ảnh minh họa)

Phán cuối cùng của tòa án

Tòa án Trịnh Châu, Hà Nam cho biết, căn cứ Bộ luật Dân sự Trung Quốc, Điều 1165, anh Trương bị xác định là có lỗi chính vì không kiểm tra kỹ hợp đồng và địa chỉ, dẫn đến sửa nhầm nhà. Dù không cố ý, hành vi này vẫn xâm phạm quyền tài sản của anh Vương và gây thiệt hại cho chính anh Trương.

Ban quản lý tòa nhà bị xác định có lỗi phụ vì nắm thông tin cư dân nhưng không xác minh chủ sở hữu trước khi mở khóa. Hành vi này vi phạm nghĩa vụ quản lý và là nguyên nhân trực tiếp khiến anh Trương có thể vào căn hộ của người khác để sửa chữa. Ngược lại, anh Vương, chủ nhà thật không có lỗi, không tham gia hay hưởng lợi một cách trái pháp luật trong vụ việc này.

Tuy nhiên, xét thực tế anh Vương đã nhận được một căn hộ đã được cải tạo, nếu phá bỏ sẽ gây lãng phí. Vì vậy, tòa áp dụng quy định về “sát nhập - gắn liền” trong Bộ luật Dân sự Trung Quốc. Theo đó, khi tài sản của người khác được gắn liền, không thể tách rời mà không gây tổn hại lớn, chủ sở hữu có quyền giữ lại nhưng phải bồi hoàn hợp lý cho người đã bỏ chi phí.

Sau khi xem xét, tòa xác định anh Trương phải tự chịu phần lớn thiệt hại. Ban quản lý phải bồi thường một phần chi phí. Anh Vương không phải chịu trách nhiệm về thiệt hại, nhưng phải bồi hoàn một khoản hợp lý. Kết quả, theo phán quyết và hòa giải, anh Vương bồi thường 20.000 NDT (hơn 73 triệu đồng) cho anh Trương. Ban quản lý bồi thường một phần chi phí, số còn lại anh Trương phải tự gánh.

Vụ việc gây nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng tự sửa nhầm nhà thì phải tự chịu, sao lại kiện chủ nhà. Có người lại nhận định chủ nhà đã hưởng lợi từ thành quả sửa chữa thì nên trả lại tiền theo nguyên tắc không được hưởng lợi bất chính. Dù ý kiến khác nhau, vụ án đã trở thành bài học đắt giá cho bất kỳ chủ hộ nào. Người sửa nhà cần kiểm tra kỹ lưỡng thông tin trước khi thi công, ban quản lý phải tuân thủ quy trình xác minh để tránh những rắc rối không đáng có.