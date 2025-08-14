Một nhà hàng Việt Nam tại Anh phải đóng cửa vì bị phát hiện có thịt chó trong tủ đông

Theo thông tin được trình bày tại tòa, mẫu thịt “thịt dê bọc lá” được phát hiện tại nhà hàng này sau khi được gửi đi phân tích đã cho kết quả là thịt chó. Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn ghi nhận nhiều vi phạm nghiêm trọng về vệ sinh, bao gồm phân chuột và cả gián sống, gián chết tại nhà hàng Pho Na trên đường Old Kent Road, quận Southwark.

Ngày 12/8, bị cáo Vuong Quoc Nguyen (47 tuổi), chủ nhà hàng, đã có mặt tại Tòa sơ thẩm Bromley và đối mặt với nhiều cáo buộc liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ông Vuong Quoc Nguyen

Luật sư bào chữa Piers Kiss-Wilson khẳng định thân chủ của mình không hề biết “thịt dê” thực chất là thịt chó và cho rằng nguyên liệu này do một người khác cung cấp. Ông cũng nhấn mạnh rằng thịt chó không được dùng để bán cho khách và chủ nhà hàng đã thuê dịch vụ kiểm soát côn trùng để khắc phục tình trạng vệ sinh.

Phiên tòa xét xử vụ việc dự kiến diễn ra vào ngày 18/12 tại Tòa sơ thẩm Bromley.

Hiện trên Google, nhà hàng Pho Na được hiển thị là “đã đóng cửa vĩnh viễn”. Trước khi xảy ra sự việc, nhà hàng từng nhận được đánh giá 4,6 sao.

Tại địa điểm cũ của Pho Na, một cửa hàng đồ ăn Việt Nam mới có tên Đặc Sản Xứ Nghệ đã khai trương. Theo hồ sơ của Cơ quan Đăng ký doanh nghiệp Anh (Companies House), cơ sở này do ông Hung Van Nguyen (35 tuổi, quốc tịch Việt Nam) điều hành từ ngày 19/3.

Hội đồng Lewisham cho biết: “Sau một đợt kiểm tra an toàn thực phẩm không đạt tại cơ sở Pho Na trước đây, Hội đồng Lewisham đã tiến hành khởi tố liên quan đến các vi phạm vệ sinh vào năm 2023. Hội đồng không yêu cầu đóng cửa nhà hàng này, việc sang nhượng cơ sở diễn ra độc lập. Do vụ việc vẫn đang trong quá trình tố tụng, chúng tôi không thể cung cấp thêm thông tin vào thời điểm này.”

