Đi bơi trên biển, người dân vớt được thứ trị giá 39 tỷ đồng

Ngay phía tây Khu bảo tồn Động vật hoang dã Bon Secour trên bán đảo Fort Morgan, Mỹ, những người đi bơi nhìn thấy vật gì đó trôi nổi trên mặt nước và kéo nó vào bờ vào cuối tháng 6. Khi nhận ra thứ mình tìm thấy, họ đã gọi cảnh sát.

"50 gói, mỗi gói nặng 1kg, tổng trọng lượng 50kg, với giá trị khoảng 1,5 triệu USD (39 tỷ đồng)", Đại úy Danny Steelman thuộc Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Baldwin cho biết.

Các xét nghiệm xác nhận đó là cocaine.

Số ma túy trị giá 1,5 triệu USD (39 tỷ đồng) được phát hiện trên biển.

Steelman cho biết thêm: "Nó được bọc trong lớp nhựa đen và họ đã xé lớp nhựa đen đó, nhưng họ không mở bất kỳ gói riêng lẻ nào".

Khoảng 4 năm trước, đã từng xảy ra trường hợp 35kg cocaine dạt vào bờ biển West Beach ở Gulf Shores. Trong vài ngày tiếp theo, ngày càng nhiều cocaine tràn vào bãi biển.

Steelman cho biết, điều đó có thể xảy ra lần nữa trong tình huống này. "Việc chúng tôi nhận được một kiện hàng và vài ngày sau lại nhận được nhiều kiện hàng hơn không phải là chuyện hiếm. Đôi khi là hàng ký, đôi khi là các lô hàng lớn hơn".

Các nhà điều tra cho biết, cocaine đã ở trong nước một thời gian, có những con hà bám vào bên ngoài.

Các đặc vụ An ninh Nội địa sẽ sử dụng các manh mối từ cách đóng gói và các dấu hiệu trên từng bó riêng lẻ để cố gắng tìm ra nguồn gốc của nó.

Theo Cảnh sát trưởng Quận Baldwin Anthony Lowery, việc các kiện hàng lậu trôi dạt vào bãi biển không phải là điều bất thường và khi điều đó xảy ra, Lowery yêu cầu bất kỳ ai phát hiện ra thứ gì đó hãy gọi ngay cho cơ quan thực thi pháp luật địa phương.

Lowery cho biết: "Chúng tôi yêu cầu công chúng không mở các bó hoặc gói hàng vì chúng có thể chứa hóa chất nguy hiểm hoặc thuốc nguy hiểm".