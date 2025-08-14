Đá vào thứ tưởng mạng nhện, cô gái phát hiện viên kim cương giá trị

Micherre Fox, đến từ Manhattan, New York, Mỹ đã có một trải nghiệm khó quên khi tìm thấy viên kim cương trị giá ước tính 27.000 USD (khoảng 700 triệu đồng) tại Công viên Tiểu bang Crater of Diamonds ở Arkansas, trong hành trình tìm kiếm viên đá hoàn hảo cho chiếc nhẫn đính hôn của mình.

Với mong muốn sở hữu một chiếc nhẫn đính hôn mang ý nghĩa đặc biệt, Micherre Fox đã dành ba tuần miệt mài tại Công viên Tiểu bang Crater of Diamonds, nơi nổi tiếng thế giới vì là một trong những địa điểm hiếm hoi cho phép du khách tự tìm kiếm kim cương.

Micherre Fox tìm thấy viên kim cương 2,3 carat sau ba tuần miệt mài tại Công viên Tiểu bang Crater of Diamonds. (Ảnh: Arkansas State Parks)

Vào ngày cuối cùng tại công viên, Fox phát hiện thứ mà ban đầu cô nghĩ là một mạng nhện phủ sương. Tuy nhiên, khi đá vào "mạng nhện" đó, cô nhận ra nó vẫn sáng bóng và hóa ra là một hòn đá.

Fox kể lại: "Vì chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy một viên kim cương thật sự trên tay nên tôi không chắc chắn, nhưng sự thật đó là viên kim cương "giống kim cương' nhất mà tôi từng thấy".

Các nhân viên tại Trung tâm Khám phá Kim cương của công viên đã xác nhận rằng đó là một viên kim cương trắng nặng 2,3 carat, có kích thước tương đương một chiếc răng nanh của con người. Theo StoneAlgo, giá trị trung bình của một viên kim cương 2,3 carat là khoảng 27.000 USD.

Fox xúc động chia sẻ: "Tôi quỳ xuống và khóc, sau đó bắt đầu cười".

Viên kim cương ước tính trị giá 27.000 USD. (Ảnh: Arkansas State Parks)

Cô quyết định đặt tên cho viên kim cương là Kim cương Fox-Ballou, theo họ của mình và bạn đời, đồng thời dự định sử dụng nó cho chiếc nhẫn đính hôn. Bạn đời của cô đã đồng ý chờ đến khi cô hoàn thành mục tiêu tìm kiếm viên kim cương này trước khi chính thức trao nhẫn.

Công viên Tiểu bang Crater of Diamonds là một điểm đến độc đáo, nơi hơn 75.000 viên kim cương đã được tìm thấy kể từ năm 1906.

Trong năm 2025, công viên ghi nhận 366 viên kim cương được tìm thấy, nhưng chỉ 11 viên trong số đó nặng hơn một carat, khiến phát hiện của Fox trở nên đặc biệt.

Hành trình của Micherre Fox không chỉ mang lại một viên kim cương quý giá mà còn là minh chứng cho sự kiên trì và nỗ lực. Viên Kim cương Fox-Ballou sẽ trở thành biểu tượng cho tình yêu và sự quyết tâm của cô trong hành trình chuẩn bị cho một cột mốc quan trọng trong cuộc đời.