Triệt phá đường dây mại dâm gây chấn động ở Ấn Độ

Một bé gái 12 tuổi người Bangladesh đã được giải cứu khỏi đường dây mại dâm ở Ấn Độ sau khi bị hơn 200 người đàn ông cưỡng hiếp chỉ trong ba tháng.

Theo cảnh sát, bi kịch của em bắt đầu khi em không qua môn ở trường và lo sợ bị cha mẹ đánh đập. Lúc này, một người phụ nữ quen biết đã lợi dụng, lấy danh nghĩa là giúp đỡ để đưa em qua biên giới sang Ấn Độ rồi bán vào đường dây mại dâm. Ban đầu, nạn nhân bị đưa đến Nadiad (bang Gujarat), nơi em liên tục bị xâm hại.

Nạn nhân được giải cứu hôm 26/7 trong chiến dịch phối hợp giữa Đơn vị Chống buôn người thuộc cảnh sát Mira-Bhayandar Vasai-Virar cùng hai tổ chức phi chính phủ là Exodus Road India Foundation và Harmony Foundation. Đến nay, cảnh sát đã bắt giữ 10 nghi phạm, song các nhà hoạt động cảnh báo việc giải cứu chỉ mới là bước khởi đầu.

Cảnh sát cam kết huy động mọi nguồn lực để triệt phá đường dây mại dâm (Nguồn: EPA)

"Cô bé thậm chí còn chưa qua tuổi thiếu niên, nhưng giai đoạn trong sáng nhất của em đã bị cướp mất bởi những con quái vật buôn bán xác thịt", Abraham Mathai, nhà sáng lập kiêm chủ tịch của Harmony Foundation, cho biết. “Đằng sau mỗi vụ giải cứu là câu chuyện của một đứa trẻ chưa từng được lắng nghe, bị bỏ rơi trước hết bởi chính những người lẽ ra phải bảo vệ mình, và tiếp đó là bởi một xã hội chỉ ra tay giúp đỡ khi mọi chuyện đã quá muộn,” Mathai nói. Ông cũng cảnh báo rằng cách nuôi dạy con cái quá nghiêm khắc có thể vô tình đẩy trẻ vào những hoàn cảnh nguy hiểm.

Cảnh sát trưởng Niket Kaushik cho biết lực lượng chức năng đang huy động mọi nguồn lực nhằm triệt phá toàn bộ đường dây mại dâm và bảo vệ những đứa trẻ khác.

Tuy nhiên, các nhà hoạt động đang kêu gọi chính quyền có những biện pháp mạnh mẽ hơn để bảo vệ trẻ em. Nhà hoạt động Madhu Shankar cho biết bà thường bắt gặp các bé gái vị thành niên ăn xin ở khu vực Vashi và Belapur. Các em bị bắt cóc từ làng quê khi còn nhỏ rồi đưa lên thành phố và bị bóc lột. “Các em thường bị một hoặc hai phụ nữ lớn tuổi dụ dỗ rồi ép vào con đường mại dâm, thậm chí còn bị tiêm hormone để dậy thì sớm hơn,” bà Shankar nói.

Tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em đang trở thành vấn đề nghiêm trọng tại Ấn Độ. Thống kê của tổ chức Child Rights and You cho thấy từ năm 2016 đến 2022, số vụ bạo lực tình dục đã tăng tới 96%. Chỉ riêng trong năm 2022, gần 39.000 vụ ấu dâm và tấn công tình dục trẻ em đã được ghi nhận, chưa kể nhiều trường hợp không được trình báo. Nguyên nhân là nạn nhân và gia đình buộc phải giữ im lặng vì bị đe dọa, trong khi hệ thống tư pháp liên quan đến vấn đề này vẫn còn nhiều hạn chế. Đáng lo ngại, chỉ 3% vụ án ấu dâm trong năm 2022 đã được kết án.

Nguồn: Daily Mail