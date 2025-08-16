"Cô dâu" bị dân làng vây đánh trong đám cưới vì lộ bí mật động trời

Một người đàn ông ở Indonesia đã bị dân làng vây đánh khi đóng giả làm cô dâu để kết hôn với một người đàn ông khác mà anh ta quen trên mạng.

Simpatri, 25 tuổi, được cho là đã quyến rũ chú rể tên R, 25 tuổi, bằng cách giả làm một phụ nữ Hồi giáo trên Facebook.

Anh ta tự giới thiệu mình là 'Musdalifah' và bắt đầu mối quan hệ xa cách với R trong sáu tháng.

Gia đình chú rể phát hiện cô dâu thực chất là một người đàn ông.

Kỳ lạ thay, R đã đề nghị kết hôn mặc dù chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ bức ảnh nào về khuôn mặt của bạn gái mình. Anh ta tin rằng bạn gái là một phụ nữ Hồi giáo "thực sự sùng đạo" và muốn giữ gìn sự kín đáo của mình.

Simpatri đội chiếc khăn trùm niqab màu trắng chỉ để lộ đôi mắt khi anh đến dự lễ cưới ở Nam Sulawesi, Indonesia, vào ngày 12/8.

Tuy nhiên, gia đình của R sớm nghi ngờ khi Simpatri từ chối giao giấy tờ tùy thân trước buổi lễ. Anh ta cũng nói rằng mình là trẻ mồ côi và không có người thân nào đến dự đám cưới.

Gia đình đã xé bộ trang phục của cô dâu và sốc nặng khi phát hiện ra đó là một người đàn ông thô kệch, tóc dài, có râu.

Đoạn clip cho thấy Simpatri ngồi trên sàn với hai tay bị trói ra sau lưng sau khi bị đánh đập. Cảnh sát sau đó đã đến Pinrang Regency để bắt giữ Simpatri.

Thanh tra Ridwan Mustari, Cảnh sát trưởng Lembang, cho biết: "Chúng tôi đã bắt giữ nghi phạm, một người đàn ông đã mạo danh để kết hôn với một người đàn ông khác. Khi chúng tôi đến hiện trường, chúng tôi thấy nghi phạm bị thương và bị trói tay.

Cảnh sát đã ngay lập tức thương lượng với gia đình nạn nhân để đảm bảo an toàn cho nghi phạm. Sau đó, anh ta được đưa đến Sở cảnh sát Pinrang để thẩm vấn".

Trợ lý Ủy viên cấp cao Edy Sabhara, Cảnh sát trưởng Pinrang, cho biết nghi phạm đã bắt đầu mối quan hệ từ xa với R sau khi họ quen nhau trên Facebook. R được cho là đã gửi tiền cho Simpatri nhiều lần.

Ông nói: "Trong suốt mối quan hệ của họ, R chưa bao giờ yêu cầu bạn gái anh ta gửi ảnh gốc. Anh tôn trọng Musdalifah đến mức coi cô là một người phụ nữ thực sự sùng đạo và do đó từ chối yêu cầu cô ấy bỏ niqab".

Cảnh sát cho biết động cơ của vụ lừa đảo bị cáo buộc đang được điều tra.