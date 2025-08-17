Đang hát trên sân khấu, cụ ông 83 tuổi bất ngờ ngã quỵ, tử vong

Ngày 12/8 tại Tp. Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc), một cụ ông 83 tuổi họ Tô đã bất ngờ gục ngã ngay trên sân khấu khi tham dự cuộc thi hát do Sở Xã hội tổ chức.

Được biết, tại cuộc thi, ông Tô lựa chọn một bản nhạc trữ tình nổi tiếng, diện bộ vest kaki phối quần trắng, dáng vẻ chỉn chu và tự tin bước lên sân khấu. Thế nhưng khi bước vào đoạn cao trào, cụ ông bất ngờ mất giọng, cơ thể loạng choạng rồi ngã xuống trước sự hốt hoảng của khán giả và ban tổ chức.

Những người có mặt khi đó cho biết, trong quá trình biểu diễn, ông từng khựng lại vì quên lời do áp lực thi đấu, nhưng nhanh chóng lấy lại nhịp. Tuy nhiên, sau đó ông đột nhiên im bặt, mất ý thức và gục xuống.

Chứng kiến sự việc, mọi người ngay lập tức gọi cấp cứu và hỗ trợ sơ cứu tại chỗ. Dù được chuyển đến bệnh viện gần đó và tiến hành hồi sức tim phổi, cụ ông vẫn không qua khỏi.

Theo lời gia đình nạn nhân, sức khỏe của ông hoàn toàn bình thường, thậm chí buổi sáng hôm đó ông còn tự đạp xe đến thị trấn Cương Sơn để dự thi. Ông vốn là gương mặt quen thuộc tại các cuộc thi ca hát của người cao tuổi, nhiều lần giành giải thưởng. Trong nhà, các kệ tủ trưng bày cúp và huy chương dày đặc - minh chứng cho tình yêu âm nhạc mãnh liệt của ông.

Bạn bè trong hội ca hát tiết lộ, ông Tô thường chọn những bản nhạc nhẹ nhàng, mang âm hưởng hoài niệm. Việc thể hiện ca khúc với quãng giọng cao, yêu cầu thể lực và hơi thở mạnh mẽ như lần này là điều hiếm thấy. Họ cho rằng, tâm lý muốn đem đến một tiết mục thật ấn tượng có thể khiến ông cố gắng vượt quá khả năng.

Bác sĩ Trần Triết Hoàng nhận định, khi hát ở quãng cao và âm lượng lớn, lượng máu trở về tim có thể giảm, làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim hoặc ngừng tim đột ngột, đặc biệt với người lớn tuổi. Nếu không phát hiện và xử lý kịp thời, tình huống này có thể dẫn tới tử vong ngay trên sân khấu.

Nhiều người cho rằng, đây là lời nhắc nhở về việc đảm bảo sức khỏe khi tham gia các hoạt động đòi hỏi thể lực, đặc biệt với người cao tuổi. Âm nhạc có thể là niềm vui, nhưng cũng cần lắng nghe cơ thể để giữ an toàn, tránh những sự cố đáng tiếc.

Trước đó, vào năm 2019, một người đàn ông 65 tuổi đến từ miền Đông Trung Quốc cũng đã phải vào phòng cấp cứu do xẹp 1 lá phổi sau khi bộ phận này bị căng quá đà để đạt được những nốt cao trong lúc hát karaoke.

Ông Wang 65 tuổi, sống ở thị trấn Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc bắt đầu trải qua những cơn đau tức ngực sau khi hát liên tiếp 10 bài hát toàn nốt cao.

Theo South China Morning Post , để đạt được những nốt cao, người đàn ông 65 tuổi đã cố tình bỏ qua cảm giác khó chịu của mình. Kết quả là đến khi về nhà, tình trạng của ông trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Đến ngày hôm sau, ông được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện gần nhà.

Tại bệnh viện, bác sĩ phát hiện phổi trái của ông Wang đã bị xẹp. Peng Bin-Fei, bác sĩ tại phòng cấp cứu giải thích rằng ông Wang bị tình trạng này vì trước đó, phổi phải chịu áp lực quá lớn từ những nốt cao.

"Tốt nhất là không nên hát quá lâu, không nên hát hơn thời gian 2 tiếng đồng hồ", bác sĩ Peng nói thêm và cho biết rằng chấn thương như vậy khá phổ biến ở những người đàn ông độ tuổi từ trung niên trở lên.