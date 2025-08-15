Cháy căn hộ chung cư, cặp đôi sắp cưới tử vong thương tâm

Một cặp đôi đã thiệt mạng sau vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn hộ của họ ở Bukit Merah, Singapore, tờ Shin Min Daily News đưa tin.

Theo Lực lượng Phòng vệ Dân sự Singapore (SCDF), nguyên nhân gây ra vụ cháy có thể là do một phương tiện di chuyển cá nhân (PMD) trong phòng khách.

Người đàn ông tử vong trong vụ cháy là một bảo vệ 34 tuổi tên là Faizal, trong khi người phụ nữ thiệt mạng 32 tuổi, là hôn thê của anh ta.

Họ sống trong căn hộ cho thuê một phòng ngủ thuộc về ông chủ của Faizal, người điều hành một quán karaoke. Họ mới chuyển đến đây cách đây 2 tuần.

Một người bạn quen Faizal khoảng 5 năm cho biết Faizal từng làm nhân viên giao đồ ăn và mới ra tù hơn 1 tháng trước, hiện đang chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống mới.

Các thành viên trong gia đình cặp đôi chia sẻ với Shin Min Daily News rằng cặp đôi đã hẹn hò được khoảng 3 đến 4 năm và dự định kết hôn vào năm tới.

Đoạn phim TikTok về vụ cháy xảy ra vào thứ Tư (ngày 13/8) tại Block 106 Jalan Bukit Merah , cho thấy ngọn lửa bên trong căn hộ ở tầng 4, khói bốc ra từ cửa sổ và một người phụ nữ tuyệt vọng kêu cứu .

Mặc dù SCDF đã dập tắt đám cháy, nhưng cặp đôi này đã qua đời tại bệnh viện sau khi được phát hiện bất tỉnh trong bếp.

Một người dân kể với Shin Min Daily News rằng người phụ nữ đã tử vong được đưa ra đầu tiên với những vết bỏng nặng khắp cơ thể. Các nhân viên y tế đã tiến hành hồi sức tim phổi cho cô. Tình trạng của Faizal còn tệ hơn khi anh xuất hiện, da mặt gần như bị cháy hết.

Trong bản cập nhật bài đăng trên Facebook vào thứ Năm, SCDF cho biết theo điều tra ban đầu, đám cháy có thể bắt đầu từ một bộ pin của phương tiện di chuyển cá nhân trong phòng khách .

Cơ quan này khuyến cáo người dân không nên sạc pin xe trong thời gian dài hoặc để qua đêm mà không có người trông coi, đồng thời không nên mua hoặc sử dụng pin không chính hãng.

Một người hàng xóm nói rằng họ nhìn thấy một chiếc xe đạp điện trong căn hộ bị cháy và một cục pin cùng dây điện được chuyển đến căn hộ đó vài ngày trước khi xảy ra sự cố.

Họ suy đoán rằng Faizal đã nghiên cứu cách lắp pin vào phương tiện của mình.