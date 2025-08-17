Đặt mua sữa qua mạng, cụ bà 71 tuổi bị mất hơn 500 triệu đồng

Cảnh sát cho biết vào thứ Bảy rằng một phụ nữ 71 tuổi ở Mumbai (Ấn Độ) đã bị mất toàn bộ số tiền tiết kiệm 1,85 triệu rupee (khoảng hơn 500 triệu đồng) sau khi cố gắng đặt mua 1 lít sữa qua mạng.

Người phụ nữ 71 tuổi, sống tại khu Wadala của thành phố, được cho là đã bị lừa toàn bộ tiền tiết kiệm ngân hàng trong 2 ngày khi bà cố gắng đặt mua sữa từ một ứng dụng giao hàng trực tuyến vào đầu tháng này.

Ảnh minh hoạ.

Theo đó, vào ngày 4/8, cụ bà nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông tự xưng là Deepak, Giám đốc điều hành của công ty sữa. Người gọi đã gửi cho bà một đường link và hướng dẫn bà điền thông tin cá nhân để đặt hàng, một quan chức nói với hãng thông tấn PTI .

Cảnh sát cho biết người phụ nữ đã làm theo hướng dẫn và giữ máy trong gần 1 giờ. Ngày hôm sau, kẻ lừa đảo lại gọi điện và lấy thêm thông tin.

Vài ngày sau, trong một lần đến ngân hàng định kỳ, người phụ nữ phát hiện tiền đã bị rút sạch. Tổng cộng 1,85 triệu rupee đã bị rút khỏi 3 tài khoản ngân hàng của cụ bà.

Cảnh sát tin rằng nghi phạm đã truy cập được vào điện thoại của nạn nhân sau khi bà nhấp vào đường link. Vụ án đã được khởi tố và cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Sự cố này xảy ra trong bối cảnh tội phạm mạng đang gia tăng trên khắp Ấn Độ, nơi những kẻ lừa đảo ngày càng sử dụng nhiều chiêu trò tinh vi như mạo danh trong các giao dịch hàng ngày để lừa đảo nạn nhân.

Đầu tháng này, một doanh nhân ở Pune đã mất 23 triệu rupee (khoảng 6,8 tỷ đồng) vào tay những kẻ lừa đảo giả danh cảnh sát.

Chính quyền đã nhiều lần khuyến cáo người dân không nhấp vào các liên kết lạ, chia sẻ thông tin tài khoản ngân hàng cá nhân hoặc tải xuống ứng dụng từ các nguồn chưa được xác minh. Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ cũng cảnh báo về sự gia tăng các trường hợp tội phạm mạo danh nhân viên giao hàng, nhân viên viễn thông hoặc nhân viên ngân hàng để truy cập vào tài khoản của nạn nhân.