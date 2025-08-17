Xe buýt mất lái lao từ trên cầu xuống sông, 18 người tử vong

Các dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến sau khi có báo cáo về vụ tai nạn kinh hoàng vào chiều ngày 15/8, tại quận Mohammadia, phía đông Algeria.

Chiếc xe buýt đang di chuyển trong khu vực El Harrach thì mất lái và lao xuống sông Oued El Harrach. Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, nơi có 2 người được điều trị vết thương nghiêm trọng.

Có khoảng 18 người được báo cáo đã chết đuối, trong khi 9 người bị thương.

Chiếc xe buýt được đưa lên bờ sau tai nạn. Nguồn ảnh: Getty

Truyền thông địa phương đưa tin người dân đã nhảy xuống nước để giải cứu những người gặp nạn trước khi lực lượng Phòng vệ Dân sự đến.

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Algeria cho biết trong một tuyên bố rằng khoảng 25 xe cứu thương, 16 thợ lặn và 4 chiếc thuyền đã được triển khai để hỗ trợ tìm kiếm và hoạt động vẫn tiếp tục cho đến tối cùng ngày.

Cảnh quay cho thấy hàng chục xe cứu hộ tập trung quanh hiện trường trong khi lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân dưới nước.

Trong khi đó, các đội cứu hộ đang di chuyển các bộ phận của chiếc xe buýt bị hỏng ra khỏi nước. Chiếc xe màu trắng bị hư hỏng nặng với cửa sổ vỡ tan và cửa bị bật ra.

Các quan chức vẫn chưa xác định được nguyên nhân của vụ tai nạn.

Tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra ở Algeria do điều kiện đường xá kém, chạy quá tốc độ và các sự cố kỹ thuật thường dẫn đến những vụ việc chết người.

Năm 2023, một vụ tai nạn xe buýt đã khiến ít nhất 34 người thiệt mạng và 12 người bị thương.

Chiếc xe buýt đâm vào một xe thương mại và bốc cháy dữ dội trên đường cao tốc ở Algeria. Chính quyền địa phương xác nhận vụ va chạm đã khiến một chiếc xe buýt và một chiếc ô tô khác bốc cháy.