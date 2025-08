Bé gái 2 tuổi bị nhét trong vali dưới khoang hành lý xe buýt

Cảnh sát đã có mặt tại một bến xe buýt ở Kaiwaka, cách Auckland 60 dặm (khoảng 100km) về phía bắc sau khi một tài xế xe buýt phát hiện một chiếc vali có dấu hiệu bất thường khi xe dừng theo lịch trình.



Thanh tra Simon Harrison, người phụ trách điều tra, cho biết: “Khi mở vali, tài xế phát hiện một bé gái 2 tuổi bên trong. Cô bé rất nóng nhưng may mắn không có thương tích nào nghiêm trọng.”

Bé gái đã được đưa tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe toàn diện. Harrison cho biết, hành động kịp thời của tài xế đã ngăn chặn “một kết cục có thể còn tồi tệ hơn nhiều”. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn ghi nhận và khen ngợi tài xế xe buýt, người đã nhanh chóng nhận ra điều bất thường và lập tức hành động.”

Thanh tra Harrison cũng cho biết một phụ nữ 27 tuổi đã bị buộc tội ngược đãi và bỏ bê trẻ em, đồng thời không loại trừ khả năng sẽ có thêm các cáo buộc khác. Bộ Trẻ em New Zealand (Oranga Tamariki) đã được thông báo về vụ việc.

Người phụ nữ xuất hiện tại tòa (Nguồn: The New Zealand Herald)

Bản cáo trạng của tòa nêu rõ hành vi của bị cáo có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe của đứa trẻ, bao gồm “ngạt thở, ngộ độc khí carbon monoxide, kiệt sức vì nóng và chấn thương tâm lý”. Tài liệu này cũng mô tả hành vi phạm tội là “một sự sai lệch nghiêm trọng” so với tiêu chuẩn chăm sóc mà một người giám hộ bình thường phải đảm bảo.

Trong thông cáo gửi tờ The Guardian, công ty xe buýt InterCity xác nhận họ đã được thông báo về sự cố liên quan đến một hành khách trên chuyến xe của mình. “Cảnh sát đã được gọi đến xử lý và hiện đang điều tra vụ việc. Không ai bị thương và chuyến xe sau đó đã tiếp tục hành trình,” người phát ngôn cho biết. Công ty cũng nhấn mạnh rằng trẻ dưới 2 tuổi được miễn phí vé nếu ngồi trên đùi người giám hộ, trong khi trẻ từ 3 tuổi trở lên phải mua vé trẻ em với mức giá ưu đãi khi đi cùng người giám hộ.

Do quá trình điều tra vẫn đang diễn ra, InterCity từ chối đưa ra thêm bình luận.

Nguồn: The Guardian, The New Zealand Herald