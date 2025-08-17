Nhìn ra cửa sổ, người dân phát hiện cảnh tượng nổi da gà

Một gia đình ở Bangkok, Thái Lan không khỏi sốc khi phát hiện một con trăn dài 4,5 mét trườn ra khỏi cửa sổ phòng tắm ra ban công.

Narin, một người giao đồ ăn chia sẻ với Newsflare: ''Tôi mở cửa phòng tắm và nó ở ngay đó, một con trăn khổng lồ.

''May mắn là không có người trong phòng tắm, nếu không nó có thể đã tấn công họ. Con trăn đã bò từ tầng bốn xuống từ tầng hai trước khi lính cứu hỏa đến bắt nó.''

Thấy cảnh tượng đáng sợ này anh Narin liền lấy điện thoại ghi lại cảnh con bò sát khi nó trườn xuống bên hông tòa nhà chung cư từ tầng bốn xuống tầng hai.

Ngay lập tức gia đình gọi đội cứu hộ đến bắt trăn và thả về rừng tự nhiên.

Trăn thường không xem con người là con mồi trừ những trường hợp hãn hữu. Vậy nên, khi đối diện với chúng, con người không kích động để chúng tấn công.

Một chuyên gia bắt trăn, rắn dày dặn kinh nghiệm ở Thái Lan lưu ý, những loài trăn lớn như trăn Miến Điện hay trăn gấm săn mồi bằng cách siết chặt. Nếu cảm thấy không đủ sức khuất phục con vật, một người cần giữ tư thế ngồi trên mặt đất, đưa cánh tay che lấy phần cổ để ngăn không cho con trăn siết chặt đường thở. Cách tốt nhất để tránh gặp rắc rối với trăn lớn là không đi một mình vào rừng, nơi vắng vẻ không có sự giúp đỡ.