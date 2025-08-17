Động đất mạnh rung chuyển đảo Sulawesi của Indonesia

Khu vực xảy ra động đất tại Indonesia, sáng 17/8/2025 (Ảnh: Google Maps)

BMKG - Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia - cho biết không có cảnh báo sóng thần.

Tâm của trận động đất được ghi nhận ở độ sâu 10 km dưới bề mặt. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại hoặc thương tích.

Các cơ quan chức năng địa phương đang tiến hành đánh giá tình hình và theo dõi các tác động có thể xảy ra đối với cộng đồng dân cư và cơ sở hạ tầng trong khu vực.

Sulawesi, một trong những hòn đảo lớn của Indonesia, nằm trong "Vành đai Lửa Thái Bình Dương" - khu vực có hoạt động địa chấn mạnh mẽ.











