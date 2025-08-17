Cho em họ mượn đất đổi lấy 200kg gạo mỗi năm, 20 năm sau người đàn ông sững sờ phát hiện sổ đỏ đã đổi chủ

Mâu thuẫn từ một bản hợp đồng

Năm 1995, ông Đổng rời quê đi làm ăn xa, để lại nhà cửa và đất nông nghiệp không canh tác. Em họ của ông là ông Điền đã ngỏ ý muốn sử dụng phần đất này, hai bên lập hợp đồng dưới sự chứng kiến của bí thư chi bộ và trưởng thôn. Theo thỏa thuận, ông Đổng để họ Điền canh tác, mỗi năm nhận 200 kg gạo.

Năm 2005, theo quy định mới, thôn tổ chức ký lại hợp đồng giao khoán đất. Ông Đổng trực tiếp về quê ký kết và đến năm 2006 nhận Giấy chứng nhận quyền quản lý đất đứng tên mình.

Năm 2019, khi địa phương thực hiện xác nhận lại quyền sử dụng đất, ông Đổng mang giấy chứng nhận đến ký hợp đồng mới thì được cán bộ thôn thông báo: diện tích đất này đã được "bán" cho ông Điền, hợp đồng chỉ ký với ông này.

Ông Đổng phản đối, khẳng định đất chỉ cho mượn chứ chưa từng bán. Ông trực tiếp trao đổi với ông Điền nhưng không đạt kết quả, vì phía ông Điền khẳng định đã mua đất theo hợp đồng năm 2000. Sau khi thương lượng bất thành, ông Đổng khởi kiện, yêu cầu tòa án tuyên hợp đồng đất giữa thôn và ông Điền các năm 2005 và 2019 vô hiệu.

Theo kết quả xét xử sơ thẩm của Toà án địa phương, cho rằng hợp đồng mua bán nhà năm 2000 thực chất là chuyển nhượng quyền quản lý đất, từ đó xác định hợp đồng giữa thôn và ông Điền là hợp pháp.

Ông Đổng kháng cáo, nhưng Tòa án đều lần lượt bác đơn, giữ nguyên phán quyết sơ thẩm. Sau ba lần thua kiện, ông Đổng vẫn không bỏ cuộc và tìm cách bảo vệ quyền lợi của mình.

Điều tra lật lại vụ án

Tháng 3/2024, khi ông Đổng biết rằng có thể đề nghị Viện kiểm sát giám sát lật lại vụ án ông đã quyết định làm đơn. Đơn của ông nhanh chóng được Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Trùng Khánh tiếp nhận và tiến hành rà soát toàn bộ hồ sơ. Quá trình kiểm tra nhằm làm rõ tính hợp pháp của các hợp đồng đất đã ký trước đó.

Kết quả cho thấy việc trả 200 kg gạo mỗi năm không phù hợp với bản chất của giao dịch chuyển nhượng quyền quản lý đất. Hồ sơ không có tài liệu chứng minh ông Đổng từng nộp đơn xin chuyển nhượng quyền quản lý đất. Ngoài ra, năm 2005 ông vẫn ký hợp đồng với thôn và năm 2006 nhận giấy chứng nhận mới, cho thấy quyền quản lý đất vẫn thuộc về ông tại thời điểm đó.

Viện kiểm sát cũng xác định rằng, vào thời điểm ký hợp đồng năm 2000, gia đình ông Đổng chưa có việc làm phi nông nghiệp ổn định, không đủ điều kiện chuyển nhượng đất theo quy định pháp luật. Việc xác minh nhân khẩu cho thấy ông Điền trước đây thuộc Tổ 6, đến năm 2011 mới chuyển sang Tổ 5, trong khi hợp đồng đất với Tổ 5 đã ký từ năm 2005. Hồ sơ thôn không có biên bản họp hoặc nghị quyết về việc giao đất cho người ngoài tổ, vi phạm quy trình giao khoán.

Từ những căn cứ này, Viện kiểm sát đã kháng cáo lên Tòa án cấp cao. Ngày 27/8/2024, Tòa án cấp cao ra quyết định hủy bản án trước đó và yêu cầu xét xử lại.

Đến ngày 30/12/2024, Tòa tuyên giữ nguyên quan điểm của Viện kiểm sát: hợp đồng mua bán nhà năm 2000 không đồng nghĩa với việc chuyển nhượng quyền quản lý đất, các hợp đồng đất năm 2005 và 2019 giữa thôn và ông Điền vô hiệu.

Tháng 4/2025, giấy chứng nhận quyền quản lý đất của ông Điền bị thu hồi và cấp lại cho ông Đổng. Ông tiếp tục canh tác trên diện tích này cho đến hết thời hạn giao khoán, hưởng quyền lợi theo quy định, khép lại vụ tranh chấp kéo dài hơn mười năm.

