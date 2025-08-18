Shipper thấy chiếc gối có dãy số bí ẩn viết bằng máu, người phụ nữ được cứu

Vụ việc xảy ra chiều 12/8 ngày 12 tháng 8 tại thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Một tài xế giao hàng vô tình nhìn thấy chiếc gối trên mặt đất; trên nền vải trắng có dãy số bí ẩn "110625" màu đỏ sẫm. Vì nét chữ trông giống như được viết bằng máu và số "110" to tướng ở đầu là số điện thoại của cảnh sát nên anh shipper lo lắng rằng đây là tín hiệu cầu cứu của một người đang gặp nạn. Anh không dám xem nhẹ và lập tức báo cảnh sát.

Cảnh sát địa phương đến hiện trường ngay sau đó và lập tức điều tra. Suy đoán rằng số "625" được viết trên gối có thể là số phòng khách sạn, họ ưu tiên tìm kiếm các khách sạn gần đó trước.

Chiếc gối có dãy số viết bằng máu chứa thông điệp cầu cứu.

May mắn thay, khi đến một khách sạn, cảnh sát được nhân viên cung cấp thông tin rằng có một nhà nghỉ gần đây sử dụng chính loại gối này, nhà nghỉ đó nằm trên tầng 25 của Tòa nhà 6 trong khu dân cư.

Cảnh sát lo ngại về nguy cơ bắt cóc hoặc bạo lực nên hành động một cách thận trọng. Dựa trên vị trí của chiếc gối, họ xác định nguồn phát ra thông điệp kêu cứu chắc chắn là phòng 15, nằm ở mặt ngoài của Tòa nhà 6 trên tầng 25. Họ vội vã chạy đến đó và ngay khi định gõ cửa thì nghe thấy tiếng "bùm! bùm! bùm!" nặng nề.

Lấy được số điện thoại của chủ nhà từ công ty quản lý bất động sản cộng đồng, cảnh sát gọi và thấy điện thoại trong nhà đổ chuông nhưng không có ai trả lời. Tiếng đập cửa phát ra từ ngôi nhà ngày càng thường xuyên hơn, vì vậy cảnh sát quyết định đột nhập. Họ phá cửa phòng ngủ nơi phát ra tiếng đập cửa và phát hiện ra đó chính là chủ nhà trọ, bà Chu. Bà đã bị mắc kẹt trong nhà hơn 30 giờ và kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần.

Sáng 11/8, bà Chu đang dọn phòng thì cơn gió mạnh thổi mạnh vào cánh cửa, vô tình nhốt bà bên trong. Khóa cửa, có lẽ bị trục trặc do va chạm, trở nên không thể mở được. Điện thoại của bà Chu nằm trong phòng khách nên bà không thể gọi cứu hộ.

Sau nhiều lần cố gắng tự cứu không thành công, bà Chu đã nảy ra một ý tưởng. Bà cắn ngón tay, viết tín hiệu cầu cứu lên gối rồi ném ra ngoài cửa sổ, hy vọng ai đó sẽ tìm thấy. Chiều hôm sau, tín hiệu cầu cứu của bà được một tài xế giao hàng phát hiện.

Sau khi được giải cứu, bà Chu đến đồn cảnh sát địa phương để cảm ơn họ. Bà cho biết đã liên lạc với anh shipper trẻ tuổi, muốn tặng anh phong bao lì xì 1.000 nhân dân tệ (hơn 3,6 triệu đồng) để cảm ơn, nhưng anh từ chối.

Các phóng viên đã tìm ra shipper này, đó là một sinh viên đại học nhận đơn giao hàng để kiếm tiền trong kỳ nghỉ hè. Về hành động cứu hộ nhanh trí của mình, anh nói: " Tôi chỉ đơn giản là giúp gọi cảnh sát thôi”.