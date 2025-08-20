Chúng ta đã đi đến lúc này: “Bạn trông thật mệt mỏi” là một lời khen kiểu mới

Đôi mắt thâm quầng, làn da nhợt nhạt, liệu đây có phải là chuẩn mực mới của cái đẹp? Xu hướng trang điểm “Mặt Mệt” hay "Cô gái mệt mỏi" (Tired Girl) đang làm mưa làm gió trên TikTok, cổ vũ giới trẻ Gen Z đón nhận vẻ đẹp tự nhiên, bất cần đời.

Đón nhận những khuyết điểm mà chúng ta vẫn cố gắng che giấu

Đôi mắt Jenna Ortega (diễn viên chính trong bộ phim Wednesday) được tán nhẹ, viền quanh bởi những mảng màu tối. Gương mặt cô nhợt nhạt, gò má được nhấn nhá bằng một chút màu xám. Đôi môi cô ánh lên sắc tím. Trông cô có vẻ kiệt sức, nhưng đó chính là điểm mấu chốt. Xu hướng trang điểm mới nhất của Gen Z, "cô gái mệt mỏi", tôn vinh vẻ ngoài thiếu ngủ.

Diễn viên Jenna Ortega được coi là gương mặt đại diện cho xu hướng trang điểm "Cô gái mệt mỏi"

Từ khi các chuẩn mực về cái đẹp tồn tại, con người đã luôn tìm cách che giấu vẻ mệt mỏi. Kem che khuyết điểm, kem dưỡng mắt và các loại kem chỉnh màu được thiết kế, ít nhất là một phần, để giúp chúng ta trông tươi tắn và tỉnh táo. Theo lẽ thường, vẻ ngoài mệt mỏi thường gắn liền với sức khỏe kém, lão hóa và kém hấp dẫn. Xu hướng "Mặt Mệt" lại ca ngợi điều ngược lại; đó là việc đón nhận những khuyết điểm mà chúng ta vẫn thường cố gắng che giấu.

Hình mẫu hiện đại của xu hướng này là Wednesday Addams, cô con gái ủ rũ và ít bộc lộ cảm xúc của Gia đình Addams, nhân vật trung tâm trong series phim của đạo diễn Tim Burton trên Netflix với Jenna Ortega thủ vai chính. Giống như phần một, phần hai của loạt phim này tiếp tục cho thấy nữ diễn viên với đôi mắt thâm quầng và làn da nhợt nhạt, một vẻ ngoài mà cô gần đây đã tái hiện trên thảm đỏ trong buổi ra mắt phim tại London. Những người sinh ra ngoài thế hệ Gen Z sẽ nhận ra những hình ảnh tương tự trước đó - hãy nghĩ đến Angelina Jolie trong "Girl, Interrupted" hay Natalie Portman thời trẻ trong "Léon".

Những người nổi tiếng khác hâm mộ xu hướng trang điểm này bao gồm diễn viên Lily Rose-Depp, người mẫu kiêm nhạc sĩ Gabbriette và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội như Emma Chamberlain, Danielle Marcan và Lara Violetta. Tính đến cuối tháng 7, trang điểm "Tired Girl" đã trở thành một danh mục trên TikTok, với vô số hướng dẫn về cách đạt được vẻ ngoài thiếu ngủ, một số video phổ biến nhất đã đạt hơn 300.000 lượt xem cho đến nay.

Trong một video gần đây của mình, Violetta - người tán phấn mắt màu tối dưới mắt để tạo hiệu ứng "trang điểm mốc meo" - nói rằng "bọng mắt thật sang trọng vì bạn thực sự phải nỗ lực mới có được chúng".

Người nổi tiếng trên mạng xã hội Emma Chamberlain, xuất hiện tại Met Gala 2025, cũng đã thử nghiệm phong cách trang điểm khiến vùng da quanh mắt trông như bị bầm tím. Ảnh: AFP

Nhìn chung, vẻ ngoài này có phần lộn xộn, tự nhiên với một chút nổi loạn. Chuyên gia trang điểm kiêm giám đốc sắc đẹp của tạp chí Glass, Kim Brown, nói với CNN: "Đó là một sự tôn vinh vẻ đẹp chân thực. Vẻ ngoài "Mặt Mệt" có cá tính và chất riêng. Nó mạnh mẽ và cuốn hút."

"Mặt Mệt" không nên nhầm lẫn với goth, một tiểu văn hóa dựa trên âm nhạc tạo ra một vẻ ngoài ủ rũ hơn với làn da nhợt nhạt hơn nhiều và đôi mắt đen đậm và rõ nét. Nó cũng khác với xu hướng trang điểm aegyo-sal lan truyền ở Hàn Quốc, vốn nhấn mạnh vùng mỡ bọng mắt để tạo vẻ ngoài trẻ trung hơn. Phong cách grunge, nổi tiếng với vẻ ngoài xộc xệch, bụi bặm và được Courtney Love phổ biến vào những năm 90, có lẽ là hình ảnh gần gũi nhất với xu hướng này.

Vào những năm 90, Courtney Love đã phổ biến phong cách grunge với váy babydoll, tóc tai bù xù và kẻ mắt lem luốc. Tuy nhiên, grunge có nguồn gốc sâu xa hơn. Ảnh: Shutterstock

Nhưng, cũng giống như các xu hướng TikTok nhất thời khác, nguồn gốc của "Mặt Mệt" không hề sâu xa. Dan Hastings-Narayanin, phó biên tập dự báo tại The Future Laboratory, một công ty dự báo xu hướng, cho biết: "Grunge phát triển từ các giá trị chống lại sự tổ chức hệ thống, các bối cảnh âm nhạc và sự đoàn kết cộng đồng, nơi sự nổi loạn về thẩm mỹ và văn hóa không thể tách rời."

Mặt khác, vẻ ngoài "Mặt Mệt" là một phần của hiện tượng "-core" nhất thời, một từ dùng để mô tả phong cách thẩm mỹ ngách trên internet, chẳng hạn như "cottagecore" (lãng mạn, lấy cảm hứng từ thiên nhiên) hoặc "Barbiecore" (vui tươi và nữ tính). Hastings-Narayanin nói: "Đó là một cách nhanh chóng để thể hiện bạn là ai hoặc tâm trạng bạn đang hướng tới." Ông lập luận rằng, thách thức là nó "nhất thời, bị thương mại hóa và sẵn sàng bị thay thế bởi khoảnh khắc lan truyền tiếp theo".

Đây rõ ràng là một sự khác biệt so với phong cách thẩm mỹ "clean girl", một vẻ ngoài tươi tắn với đôi má ửng hồng, làn da rạng rỡ và lớp trang điểm tối giản, được Bella Hadid, Hailey Bieber và Kendall Jenner ưa chuộng trong vài năm qua.

Không chỉ là xu hướng trang điểm

Jalavland, một chuyên gia trang điểm nói: "Tuy nhiên, đó không chỉ là trang điểm; nó là một phần của điều gì đó rộng lớn hơn. Ngay cả cách mọi người đăng ảnh trên Instagram bây giờ cũng đã thay đổi với việc đăng hàng loạt ảnh và hình ảnh mờ. Tất cả chúng ta đều đã chán ngấy với sự trau chuốt và theo đuổi sự hoàn hảo quá mức. Văn hóa lộn xộn này là một cuộc chiến chống lại phong cách thẩm mỹ "clean girl" đó. "Mặt Mệt" là một cách khác để thể hiện bản thân. Gần như chúng ta đã đi quá xa vào sự hoàn hảo đến mức mọi người đang quay trở lại."

Điều này cũng đúng với cách thực hiện; việc sử dụng kem che khuyết điểm và phấn má hồng đòi hỏi rất ít nỗ lực. McDonald nói: "Hầu hết mọi người đều có thể thực hiện kiểu trang điểm này. Bạn không nhất thiết phải là một chuyên gia trang điểm giỏi. Bạn không cần một bàn tay khéo léo. Bạn có thể đạt được vẻ ngoài này mà không cần cọ trang điểm."

Xu hướng trực tuyến, trái ngược với lý tưởng làm đẹp truyền thống, có thể nói lên những thách thức mà giới trẻ phải đối mặt.

Mặc dù "Mặt Mệt" có thể khó tạo ra tác động văn hóa lâu dài, nhưng nguồn gốc của nó có thể nói lên điều gì đó sâu sắc hơn về những thách thức mà những người trẻ tuổi phải đối mặt.

Hastings-Narayanin coi việc Gen Z đón nhận xu hướng "Mặt Mệt" như một sự trở lại với tính dễ bị tổn thương và sự đồng cảm giữa "những áp lực không ngừng" bao gồm việc cân bằng giữa học tập và các hoạt động ngoại khóa, quản lý nợ sinh viên và định hướng trong một thị trường việc làm bấp bênh. Họ phải thực hiện tất cả trong khi phấn đấu cho các mục tiêu cá nhân như cứu lấy hành tinh.

Ông nói: "Khoe khoang sự dễ bị tổn thương và khiếu hài hước đen tối trở thành một cơ chế đối phó tuyên bố: "Tôi kiệt sức và không chắc chắn về tương lai của mình, và tôi sẽ cười xuyên qua bóng tối."

Nguồn: CNN