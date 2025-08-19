Mưa lớn gây tê liệt Mumbai, nhiều chuyến bay bị gián đoạn

Người dân đi xe máy qua tuyến đường ngập nước trong mưa lớn ở Mumbai, Ấn Độ, ngày 18/8/2025 (Ảnh: AP/Rajanish Kakade)

Theo Cơ quan Khí tượng Ấn Độ, chỉ trong buổi sáng 18/8, một số khu vực tại Mumbai ghi nhận lượng mưa hơn 140 mm, làm nhiều ô tô chết máy trên các tuyến đường ngập nước và giao thông gần như tê liệt. Chính quyền đã ban bố cảnh báo đỏ cho Mumbai và khu vực lân cận, đồng thời kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài để đảm bảo an toàn.

Người dân lội qua tuyến đường ngập nước trong mưa lớn ở Mumbai, Ấn Độ, ngày 18/8/2025 (Ảnh: AP/Rajanish Kakade)

Giới chức địa phương cho biết 3 người bị thương trong vụ sập cầu thang một tòa nhà 2 tầng tại quận phía Nam thành phố vào tối 17/8. Ít nhất 9 chuyến bay đến Mumbai phải hủy hạ cánh trong ngày 18/8 do ảnh hưởng của mưa lớn. Cơ quan Khí tượng dự báo tình trạng mưa lớn sẽ tiếp diễn trong các ngày 18 và 19/8.

Theo kênh NDTV, mưa lớn kéo dài suốt 2 tuần qua cũng đã gây ngập lụt nghiêm trọng và làm nhiều người thiệt mạng tại các ngôi làng ở khu vực núi Himalaya.