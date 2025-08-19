Loài chim quý hiếm bậc nhất thế giới, vừa nở ra đã biết bay

Nếu hầu hết các loài chim phải dùng thân nhiệt để ấp trứng và chim non cần thời gian để học bay, thì loài chim Maleo ở Indonesia lại đi ngược hoàn toàn với quy luật tự nhiên. Chúng không chỉ tận dụng nhiệt độ từ núi lửa để ấp trứng mà còn có khả năng đặc biệt: chim non vừa nở đã có thể tự mình bay lượn.

Maleo (tên khoa học Macrocephalon maleo ) là một loài chim quý hiếm, đặc hữu của đảo Sulawesi, Indonesia. Chúng có vẻ ngoài khá độc đáo với kích thước dài khoảng 55-60 cm, bộ lông đen và phần bụng dưới màu sáng. Điểm nổi bật nhất trên cơ thể Maleo là một khối u nhú trông giống như một chiếc mũ sắt trên đỉnh đầu.

Điều đặc biệt nhất của loài chim này chính là phương pháp làm tổ và sinh sản. Thay vì ấp trứng như các loài chim thông thường, Maleo tận dụng nhiệt từ thiên nhiên. Chúng sống ở vùng đồi núi nhưng lại tìm đến những khu đất cát, gần núi lửa hoặc các bờ biển đầy nắng để làm tổ. Bằng cách sử dụng miệng để "nếm" và đo nhiệt độ của đất, chim Maleo chỉ đào hố và đẻ trứng khi nhiệt độ đất đạt khoảng 33 độ C - mức nhiệt lý tưởng để ấp trứng.

Mỗi cặp chim Maleo sẽ dùng chân đào một hố sâu rồi để trứng vào bên trong, sau đó lấy cát lấp lại. Cách sắp xếp trứng cũng vô cùng khoa học: trứng được đặt theo phương thẳng đứng. Thiết kế này giúp chim non, ngay khi nở, có thể dễ dàng chui qua lớp cát và ngay lập tức tung cánh bay lên. Sự độc lập này là chìa khóa để chim non tự sinh tồn, tự tìm kiếm thức ăn và tự bảo vệ bản thân trước các loài săn mồi như trăn, lợn rừng hay mèo rừng.

Sự kỳ diệu của Maleo không chỉ dừng lại ở đó. Sau khi trứng nở, chim non hoàn toàn sống độc lập và không phụ thuộc vào chim bố mẹ. Khoảng 2-3 tháng sau, cặp chim bố mẹ sẽ quay lại tổ cũ, sửa sang lại và tiếp tục quá trình sinh sản. Điều này có thể lặp lại tới hàng chục lần ở cùng một địa điểm.

Trứng chim Maleo sắp nở

Tuy nhiên, với nạn phá rừng, cháy rừng và sự săn bắt của con người, loài chim Maleo đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng cao. Tính đến năm 2005, số lượng loài này chỉ còn khoảng 4.000-7.000 cặp trong tự nhiên. Để bảo tồn Maleo, Indonesia đã thành lập các khu bảo tồn, thậm chí thuê người dân địa phương trông nom và phối hợp với các tổ chức quốc tế như Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã Mỹ để mua đất bảo tồn, với hy vọng duy trì sự tồn tại của loài chim độc đáo này.