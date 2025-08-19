Hai trẻ sơ sinh tử vong tại bệnh viện, lý do bất ngờ

Hai trẻ sinh non đã tử vong vào tuần trước sau khi bị nhiễm trùng mà các quan chức tin rằng xuất phát từ xà phòng rửa bát bị nhiễm bẩn tại một bệnh viện ở Ý, nơi các em đang được điều trị.

Hai trẻ sơ sinh, chào đời ở tuần thứ 23 và tuần thứ 27 của thai kỳ, được chẩn đoán mắc bệnh nhiễm trùng do Serratia marcescens gây ra, một loại vi khuẩn phổ biến có thể gây tử vong cho những người có tình trạng sức khỏe không ổn định.

Cả hai em bé đều tử vong trong khoảng thời gian từ ngày 12 đến ngày 13/8 sau khi bị nhiễm trùng huyết tại Bệnh viện San Maurizio ở Bolzano. Mỗi em nặng khoảng 0,5 kg.

Theo hãng thông tấn địa phương L'Unione Sarda, Josef Widmann, giám đốc y khoa của Cơ quan Y tế Nam Tyrol, cho biết tại một cuộc họp báo rằng vi khuẩn này có liên quan đến xà phòng rửa chén công nghiệp được sử dụng tại bệnh viện và tất cả đều đã được thu hồi nhanh chóng.

Giám đốc bệnh viện Pierpaolo Bertoli cho biết: "Sự hiện diện của loại vi khuẩn này không phải là duy nhất vì nó liên tục gây nguy hiểm cho các đơn vị chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh, không phải vì loại vi khuẩn mà vì tính dễ bị tổn thương đặc biệt của những bệnh nhân nhỏ tuổi này do hệ thống miễn dịch chưa trưởng thành của chúng".

Bác sĩ Monika Zaebisch, giám đốc y khoa của bệnh viện, cho biết, bệnh viện cũng sẽ không tiếp nhận bất kỳ trẻ sinh non có nguy cơ cao nào khác vào hệ thống để điều trị trong khi cuộc điều tra đang diễn ra.

Trong khi đó, tất cả các trường hợp khác sẽ được chuyển đến các bệnh viện ở Trento, một tỉnh khác cách Bolzano gần 40 dặm.

Zaebisch cho biết, 10 trẻ còn lại ở khoa sơ sinh đã được chuyển đến một khu khác để đảm bảo chúng không tiếp xúc với bất kỳ vật liệu bị ô nhiễm nào khác.

"Tại bệnh viện Bolzano, chúng tôi đã thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa để ngăn ngừa lây truyền vi trùng. Đội ngũ nhân viên khoa tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp vệ sinh. Đáng tiếc là hai trường hợp này đã không thể ngăn ngừa được", bác sĩ Zaebisch khẳng định.

Đơn vị chống tham nhũng quốc gia của cảnh sát quân sự Carabinieri, Ý đã mở cuộc điều tra về cái chết của những đứa trẻ sơ sinh.