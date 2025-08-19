Đi dạo buổi sáng, 3 phụ nữ bị tàu hoả tông tử vong

India Today đưa tin, 3 người phụ nữ đã bị một đoàn tàu hỏa chạy với tốc độ cao đâm tử vong gần Ga xe lửa Bamunigaon ở Boko, Assam (Ấn Độ) vào sáng thứ Hai (ngày 18/8), gây chấn động khắp cộng đồng địa phương.

Các nhân chứng cho biết, 3 nạn nhân đang đi dạo buổi sáng như thường lệ thì 3 đoàn tàu chạy qua cùng lúc. Một đoàn tàu hướng về Guwahati đã lao tới từ phía sau và tông vào 3 người phụ nữ gần một cổng chắn đường sắt, khiến cả 3 người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Người dân địa phương mô tả cảnh tượng này thật kinh hoàng, trong khi cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường và tiến hành điều tra.

Các nạn nhân được xác định là Uttara Das (50 tuổi), Rumi Das (35 tuổi) và Karabi Mali (35 tuổi), tất cả đều là cư dân của làng Chatabari.

Các quan chức lưu ý rằng, ít nhất 20 người đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn đường sắt tương tự dọc theo tuyến Kamakhya–Jogighopa trong thời gian gần đây, làm dấy lên lo ngại về sự an toàn của người đi bộ gần đường ray xe lửa.

Cách đây không lâu, dư luận Ấn Độ cũng từng bàng hoàng trước sự việc 4 người thiệt mạng vì rơi khỏi tàu hoả quá tải.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra sáng 10/6 tại khu vực Diva, gần thành phố Thane (Ấn Độ) khiến 4 hành khách tử vong và 2 người khác bị thương nặng sau khi ngã khỏi một đoàn tàu hỏa quá tải.

Theo thông tin từ Đường sắt Trung ương Ấn Độ, vụ tai nạn xảy ra lúc 9h30 trên đoạn đường giữa ga Diva và ga Kopar, khi đoàn tàu đang hướng về Kasara.

Do giờ cao điểm, tàu quá đông đúc, nhiều hành khách đứng ở cửa và bậc thang ngoài tàu. Trong lúc tàu di chuyển, ít nhất 10 người đã rơi xuống đường ray khiến 4 người tử vong. Hai người bị thương vẫn đang được điều trị tại các bệnh viện địa phương.

Tờ The New Indian Express dẫn lời ông Swapnil Dhanraj Nila, đại diện truyền thông của Đường sắt Trung ương, cho biết: "Đây không phải là vụ va chạm giữa các đoàn tàu. Có khả năng các hành khách đứng trên bậc thang hai tàu đi ngược chiều bị vướng vào nhau do khoảng cách chỉ khoảng 1,5-2m, đặc biệt khi tàu đi qua khúc cua khiến tàu nghiêng nhẹ".

Một nhân chứng cho biết: "Điểm này thường xuyên xảy ra tai nạn vì có khúc cua gấp khiến các tàu chạy ngược chiều rất gần nhau. Do tàu đông đúc, hành khách đứng sát cửa và bậc thang, dễ bị va chạm hoặc rơi xuống". Người này cho biết thêm đã nhiều lần phản ánh với cơ quan đường sắt nhưng chưa có biện pháp cải thiện.