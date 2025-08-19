Người phụ nữ đang đi thì bị giật dây chuyền, diễn biến xảy ra sau đó khiến tất cả đều ngỡ ngàng

Mới đây, một vụ cướp bất thành đã xảy ra tại Thái Lan khiến cho nhiều người phải ngỡ ngàng vì diễn biến của nó. Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ việc mới xảy ra và được chia sẻ trên trang Facebook Jmoi V+.

Theo đó, một người phụ nữ đang đi bộ trên đường thì bị một thanh niên đeo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm tiếp cận từ đằng sau, định giật lấy sợi dây chuyền vàng mà bà đang đeo trên cổ. Mặc dù chiếc dây chuyền đã bị đứt nhưng người phụ nữ đã kịp giữ nó lại, khiến đối phương không thể thực hiện ý định của hắn.

Ngay sau đó, nam thanh niên đã quay lại, chắp tay và xin lỗi người phụ nữ vì hành động của mình.

Nam thanh niên định giật lấy sợi dây chuyền vàng trên cổ người phụ nữ.

Anh ta ngay lập tức xin lỗi nạn nhân, người đang đứng chết lặng tại chỗ vì sốc. Nghi phạm nhanh chóng thực hiện động tác wai (một cử chỉ bày tỏ sự tôn trọng của người Thái Lan) trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường. Nghi phạm sau đó quay lại chỗ nạn nhân và xin lỗi một lần nữa. Họ biến mất khỏi tầm nhìn trước khi tên trộm lại đi ngang qua camera, lấy tay lau nước mắt.

“Tên trộm nghiệp dư. Nạn nhân rất tốt bụng và không có bất kỳ hành động pháp lý nào chống lại anh ta. Không rõ liệu tên trộm có cảm thấy tội lỗi và thành tâm xin lỗi, hay chỉ xin lỗi và thay đổi mục tiêu", trích dòng chú thích của bài đăng trên trang Facebook Jmoi V+.

Sau khi không giật được, hắn quay lại xin lỗi người phụ nữ.

Hãng tin ThaiRath sau đó đưa tin vụ việc xảy ra vào khoảng 4 giờ 40 phút chiều ngày 2 tháng 8, mặc dù địa điểm chính xác không được tiết lộ. Các phương tiện truyền thông cũng đưa tin rằng người đàn ông nói với nạn nhân rằng anh ta không có ý định làm hại bà và cảm thấy hối hận về hành động của mình.

Điều bất ngờ nhất là người phụ nữ sau đó đã tiết lộ với ThaiRath rằng bà đã đưa cho anh ta 100 baht (tương đương khoảng 80.000 VNĐ) vì tin rằng có thể anh ta đang gặp khó khăn về tài chính. Một số cư dân mạng kêu gọi người phụ nữ ít nhất hãy báo cáo vụ việc với cảnh sát để họ lưu hồ sơ về anh ta và ngăn chặn anh ta tái phạm.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ người phụ nữ có báo cáo vụ việc với cảnh sát hay không. Một vụ việc tương tự đã được báo cáo ở tỉnh Chiang Mai phía bắc vào tháng 3. Một chủ quán cà phê đã đăng lên mạng xã hội thông báo rằng tiền mặt tại quầy thu ngân đã bị đánh cắp, cùng với một lá bùa hộ mệnh do người mẹ quá cố để lại cho ông.

Chủ quán giải thích rằng lá bùa hộ mệnh mang giá trị tình cảm sâu sắc và cầu xin kẻ trộm trả lại. Thật bất ngờ, khi mở cửa hàng vào ngày hôm sau, ông phát hiện lá bùa hộ mệnh đã bị trả lại, kèm theo một lá thư xin lỗi viết tay.