Người phụ nữ bất ngờ mở cửa, nhảy khỏi ô tô đang chạy trên đường

Một người phụ nữ đã nhảy ra khỏi một chiếc ô tô đang chạy giữa đường ở Sri Hartamas, Kuala Lumpur, Malaysia, vào đêm qua ngày 17/8.

Người phụ nữ bất ngờ mở cửa, nhảy khỏi ô tô đang chạy trên đường

Hình ảnh ghi lại được từ camera hành trình cho thấy, một người phụ nữ ngồi ở ghế hành khách phía sau đã mở cửa khi xe ô tô đang chạy và nhảy ra ngoài trước khi ngã xuống đất.

May mắn thay, tất cả các phương tiện trên đường đều dừng lại trước khi đâm vào người phụ nữ.

Người phụ nữ nhảy khỏi chiếc xe ô tô đang chạy.

Một người đi đường chứng kiến cảnh người phụ nữ nhảy ra khỏi chiếc SUV màu đen cho biết anh đã bị sốc trước vụ việc. Người phụ nữ bị văng giày ngay khi vừa tiếp đất vì chiếc xe chạy quá nhanh, khiến cô lộn vòng trên mặt đất.

Theo China Press, người phụ nữ đã được người dân cứu sống, họ đã dừng xe và đưa cô đến nơi an toàn. Nhân chứng cũng nghi ngờ đây không phải là một vụ bắt cóc.

"Tôi thấy chiếc SUV đen dừng lại bên đường và tài xế quay lại chỗ người phụ nữ đã nhảy ra. Vì vậy, tôi nghi ngờ đây không phải là một vụ bắt cóc. Có thể cô ấy đã mất kiểm soát cảm xúc nên đã nhảy ra khỏi xe".

Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (PDRM) vẫn chưa đưa ra tuyên bố về vụ việc.