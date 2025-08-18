Một con voi hoang dã bị thương đã gây náo loạn khắp thủ phủ Assam, Ấn Độ, sau khi nó lao vào lề đường và đập vỡ một chiếc ô tô đang đỗ trước sự chứng kiến của nhiều người. Đoạn clip ghi lại vụ việc hiện đang lan truyền trên mạng xã hội.

Trong đoạn clip, con voi hung dữ lao vào một chiếc xe đang đỗ và làm hư hỏng một số bộ phận của xe. Trong khi đó, đám đông tụ tập ở khoảng cách xa. Họ la hét và cố gắng xua đuổi con vật mà không đến quá gần.

Voi hung dữ gây náo loạn đường phố, phá hỏng ô tô

Mặc dù có sự náo loạn, nhưng không có ai bị thương trong vụ đụng độ.

Con voi phá chiếc xe ô tô.

Người dân cho biết vụ việc xảy ra vào ngày 11/8 tại Amchang. Tại các khu vực khác, bao gồm Jorabat và Satgaon, người dân địa phương báo cáo rằng con voi đã đi lang thang nhiều ngày và trông rất đau đớn vì bị thương ở chân. Họ khẳng định nó đã nhiều lần gây rối trật tự công cộng trong khu vực.

Một số cư dân đã bày tỏ lo ngại về tình trạng của con voi, vì họ tin rằng vết thương có thể là nguyên nhân gây ra hành vi khó lường của nó.

Các viên chức lâm nghiệp dự kiến sẽ can thiệp vì lo ngại ngày càng tăng về an toàn công cộng và khả năng hồi phục của loài động vật.