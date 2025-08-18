Nữ sinh viên đào được kho báu bằng vàng quý giá

Một sinh viên khảo cổ học đến từ Florida, Mỹ, đã tìm thấy vàng ở Anh chỉ sau 90 phút khai quật. Cô phát hiện ra một hiện vật quý hiếm từ thế kỷ thứ chín có thể được sử dụng cho mục đích tôn giáo hoặc nghi lễ.

"Tôi không thể tin mình lại tìm thấy thứ gì đó nhanh đến vậy trong lần khai quật đầu tiên", Yara Souza, sinh viên tại Đại học Newcastle ở Anh, đến từ Orlando, Florida, chia sẻ. "Thật sự rất choáng ngợp", cô nói và cho biết thêm "Tôi thực sự phấn khích vì điều đó!".

Vật thể bằng vàng được nữ sinh viên tìm thấy.

Vật thể vàng bí ẩn này chỉ dài 4 cm và có hình dạng như một núm nhỏ. Nó gần như giống hệt một vật phẩm tương tự được phát hiện bởi một người dò kim loại vào năm 2021. Cổ vật đó đã được xác định là một chiếc ghim đầu tròn có niên đại khoảng năm 800 đến 1000 sau Công nguyên, trong thời kỳ đầu Trung cổ.

Cả hai hiện vật bằng vàng đều được tìm thấy tại cùng một địa điểm, gần một con đường La Mã cổ đại, nay gọi là Đường Dere, thuộc hạt Northumberland, đông bắc nước Anh. Con đường này rất quan trọng vào thời La Mã, giúp vận chuyển hàng tiếp tế đến vùng cực bắc của đế chế ở Scotland vào thế kỷ thứ hai.

Vì vàng gắn liền với địa vị cao nên các chuyên gia cho rằng hai hiện vật tương tự này có liên quan đến nhau và có thể được sử dụng trong nghi lễ hoặc tôn giáo, chứ không chỉ đơn thuần là một phụ kiện.

Cả hai hiện vật này sẽ được phân tích sâu hơn thông qua Chương trình cổ vật di động của Vương quốc Anh.

Andrew Agate, nhân viên liên lạc về phát hiện của vùng Đông Bắc nước Anh, cho biết trong tuyên bố: "Dự án này là một ví dụ tuyệt vời về cách những người phát hiện kim loại và các nhà khảo cổ học có thể hợp tác với nhau để nâng cao hiểu biết của chúng ta về quá khứ ở Northumberland".