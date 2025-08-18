Lật thuyền ở Nigeria, hơn 40 người mất tích

(Ảnh tư liệu minh họa: Anadolu)

Theo Cơ quan Quản lý Tình trạng khẩn cấp Quốc gia Nigeria (NEMA), văn phòng tại Sokoto đã triển khai một đội ứng cứu để phối hợp tìm kiếm, cứu nạn sau vụ "tai nạn thuyền thảm khốc". Tổng Giám đốc NEMA, bà Zubaida Umar, cho biết thảm kịch xảy ra khi con thuyền chở hơn 50 hành khách trên đường đến chợ Goronyo bất ngờ bị lật.

Trong thông báo trên mạng xã hội, NEMA xác nhận khoảng 10 người đã được cứu sống, trong khi hơn 40 hành khách khác vẫn mất tích. Báo The Punch của Nigeria dẫn lời một quan chức địa phương cho rằng nguyên nhân ban đầu có thể do thuyền chở quá tải - tình trạng thường xuyên xảy ra tại các cộng đồng ven sông ở bang này.

Tai nạn đường thủy không phải là hiếm ở Nigeria, đặc biệt trong mùa mưa hàng năm từ tháng 3 đến tháng 10, khi các con sông và hồ thường xuyên bị tràn nước. Chỉ trong năm qua, nhiều vụ việc thương tâm đã được ghi nhận. Tháng 8/2024, ít nhất 16 nông dân ở Sokoto thiệt mạng khi chiếc xuồng gỗ chở họ qua sông đến ruộng lúa bị lật.

Tháng trước, một chiếc thuyền chở khoảng 100 người tại bang Niger, miền Trung Bắc Nigeria, cũng bị lật khiến ít nhất 13 người tử vong và hàng chục người khác mất tích. Chỉ 2 ngày sau, 6 bé gái đã thiệt mạng khi thuyền đưa các em về từ đồng áng gặp nạn tại bang Jigawa, miền Tây Bắc.

Các chuyên gia cho rằng tình trạng quá tải, phương tiện thô sơ và thiếu trang thiết bị an toàn là nguyên nhân chính khiến tai nạn đường thủy ở Nigeria thường xuyên xảy ra, gây thiệt hại lớn về người.