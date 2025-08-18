Tây Ban Nha bị "thiêu đốt"

Tây Ban Nha đang gồng mình chống lại 14 đám cháy lớn do điều kiện thời tiết khô hạn và gió lớn, khiến ngọn lửa lan nhanh không kiểm soát được. Cảnh sát đã bắt giữ một số người vì hành vi gây cháy rừng bất hợp pháp, trong khi Bồ Đào Nha kích hoạt cơ chế hỗ trợ của Liên minh Châu Âu.

Tình hình cháy rừng nghiêm trọng tại Tây Ban Nha

Tây Ban Nha đang chống chọi với 14 đám cháy lớn, được thúc đẩy bởi gió lớn và cơn nóng kéo dài, khiến cơ quan chức năng cảnh báo về "điều kiện không thuận lợi" để dập tắt ngọn lửa đã cướp đi mạng sống của 7 người và thiêu rụi một diện tích tương đương với thành phố London.

Các đội cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt các đám cháy rừng khắp miền nam châu Âu trong một trong những mùa hè tồi tệ nhất về cháy rừng trong 20 năm qua. Một đợt nắng nóng kéo dài gần hai tuần lễ và gió từ phía nam đã làm tình hình ở Tây Ban Nha trở nên tồi tệ hơn, Virginia Barcones, giám đốc cơ quan dịch vụ khẩn cấp, cho biết vào thứ Sáu (15/8).

Ảnh: Getty Images

Ảnh: Reuters

"Ở phía tây của đất nước, tình hình cực kỳ đáng lo ngại," Barcones phát biểu trên RTVE.

Tại Galicia, nhiều đám cháy đã hợp nhất tạo thành một đám cháy lớn, buộc phải đóng cửa các tuyến đường cao tốc và dịch vụ đường sắt đến khu vực này.

Khi ngọn lửa lan từ tỉnh Ourense của Galicia sang tỉnh Zamora lân cận, gây ra sự sơ tán, một số người đã ở lại để bảo vệ nhà cửa của họ.

"Loli Baz, 52 tuổi, cho biết từ ngôi làng Villanueva de la Sierra ở Zamora: "Chúng tôi đang chờ đợi ngọn lửa lan xuống để cố gắng ngăn chặn nó, không để nó tiếp cận các ngôi nhà" .

Cơ quan khí tượng quốc gia Tây Ban Nha AEMET đã cảnh báo về nguy cơ cháy rừng cực kỳ cao ở phía bắc và tây của đất nước, khi nhiệt độ dự kiến sẽ lên đến 40 độ C ở bờ biển phía bắc.

"Ngày hôm nay sẽ là một ngày khó khăn khác, với rủi ro cực kỳ cao về việc bùng phát thêm các đám cháy mới," Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez viết trên X.

Các đám cháy lan truyền nhanh chóng

Một đám cháy gần Molezuelas de la Carballeda, thuộc khu vực Castile và Leon - một trong những đám cháy lớn nhất trong lịch sử của Tây Ban Nha đã lan trải với tốc độ 4.000 hecta (15,4 dặm vuông) mỗi giờ, theo Eduardo Diego, đại diện chính phủ quốc gia cho khu vực.

Trong khi đó, một đám cháy gần Badajoz, thuộc khu vực Extremadura, đã thiêu cháy 2.500 hecta chỉ trong vài giờ trước khi được kiểm soát.

"Đám cháy lan truyền rất nhanh với sự tăng trưởng khổng lồ, nhưng chúng tôi đã có thể kiểm soát nó," Jose Luis Quintana, đại diện chính phủ quốc gia cho khu vực, nói với RTVE.

Các đám cháy đã gây ra việc đóng cửa nhiều con đường vào cuối tuần nghỉ lễ, khiến du khách mắc kẹt vào thời điểm cao điểm của kỳ nghỉ mùa hè.

Ảnh: Reuters

Tại thị trấn Oimbra, tỉnh Ourense, nơi ba lính cứu hỏa bị thương nặng, một người đàn ông đã bị bắt vì gây ra đám cháy bằng cách sử dụng máy kéo của mình khi việc này bị cấm. Hai người cũng đã bị bắt giữ ở Costa da Morte, Galicia, vì đã gây ra đám cháy bằng cách đốt cáp đồng trái phép để lấy kim loại, theo Bộ Nội vụ.

Các đám cháy rừng đã thiêu cháy hơn 157.000 hecta ở Tây Ban Nha từ đầu năm đến nay, gần gấp đôi trung bình hàng năm, theo dịch vụ thông tin cháy rừng của Liên minh Châu Âu.

Ở Bồ Đào Nha, một quốc gia láng giềng, hàng nghìn lính cứu hỏa đang đối mặt với năm đám cháy lớn ở các khu vực trung và bắc của đất nước, với một đám cháy ở Trancoso, cách Lisbon khoảng 350 km về phía đông bắc, đã bùng phát trong sáu ngày.

Khoảng 300 cư dân đã được sơ tán từ làng Covanca gần Piodao, một khu vực ở trung tâm Bồ Đào Nha được du khách ưa thích, sau khi một đám cháy bùng phát vào thứ Tư (13/8).

Bồ Đào Nha đã kích hoạt cơ chế hỗ trợ của EU và yêu cầu bốn máy bay Canadair, theo chỉ huy bảo vệ dân sự Mario Silvestre.

Nguồn: Reuters