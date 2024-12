Lật thuyền, ít nhất 27 người thiệt mạng

Cơ quan cứu hộ bang Kogi, Nigeria cho biết, ít nhất 27 thi thể đã được tìm thấy sau khi chiếc thuyền chở họ bị lật trên sông Niger, miền Trung nước này.

Người phát ngôn của Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp bang Niger, Ibrahim Audu, cho biết, chiếc thuyền chở khoảng 200 người từ bang Kogi đến một chợ phiên cuối tuần ở Katcha, bang Niger lân cận thì bị lật vào đêm 28/11 (giờ địa phương).

Tai nạn khiến hơn một nửa số người trên thuyền mất tích.

27 thi thể trong vụ lật thuyền đã được tìm thấy. Nguồn: bobnews24.

Trong khi người phát ngôn Cơ quan cứu hộ bang Kogi, bà Sandra Musa, nói, đến tối ngày 29/11, lực lượng cứu hộ đã tìm được 27 thi thể, tất cả đều không mang áo phao. Hoạt động tìm kiếm những người mất tích còn lại vẫn đang tiếp tục. Con số người tử vong dự kiến sẽ được công bố sau khi việc tìm kiếm các nạn nhân hoàn tất.

Theo bà Musa, chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn, tuy nhiên tình huống đặt ra là do dòng chảy mạnh và chiếc thuyền đã cũ nát, trong khi hành khách không có áo phao.

Thống đốc bang Kogi, Ahmed Usman Ododo, cho biết, hầu hết nạn nhân thiệt mạng là phụ nữ, thương nhân và thợ thủ công, những người tham gia vào các hoạt động thương mại để kiếm sống và đóng góp vào nền kinh tế địa phương.

Theo Justin Uwazuruonye, người phụ trách hoạt động của cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp quốc gia Nigeria tại bang này, lực lượng cứu hộ đã gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm vị trí thuyền bị lật trong nhiều giờ sau khi thảm kịch xảy ra.

Những vụ tai nạn chết người như vậy ngày càng trở thành mối lo ngại ở Nigeria, quốc gia đông dân nhất châu Phi, khi chính quyền đang phải vật lộn để thực thi các biện pháp và quy định an toàn cho giao thông đường thủy.

Hầu hết các vụ tai nạn đều do tình trạng quá tải và thiếu bảo dưỡng thuyền, thường được đóng tại địa phương để có thể chứa càng nhiều hành khách càng tốt bất chấp các biện pháp an toàn. Chính quyền cũng không thể thực thi việc sử dụng áo phao trong những chuyến đi như vậy, thường là do thiếu khả năng cung cấp hoặc vấn đề chi phí.