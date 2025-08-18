Chàng trai 19 tuổi bị bạn gái 17 tuổi bán sang Myanmar với giá 365 triệu đồng

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Theo thông tin từ truyền thông trong nước, chị gái của nạn nhân cho biết, gia đình họ sinh sống ở Quảng Châu. Năm 2024, Hoàng quen Tiểu Chu trong một tiệm bi-a.

Người chị gái nhớ lại lần đầu tiên Hoàng gặp Tiểu Chu: “Cô ta ăn mặc rất gợi cảm, túi xách và trang sức toàn hàng hiệu, nhưng nhìn giống đồ giả”. Tiểu Chu tự giới thiệu là người Phúc Kiến, cha mẹ là cán bộ và gia đình có đầu tư nhiều nơi.

Theo lời chị gái, dù đã nhìn ra sự giả dối của cô nàng nhưng không hiểu tại sao em trai lại si mê đến vậy: “Tiểu Chu cố tình tạo vỏ bọc sang trọng, còn em trai tôi thì hoàn toàn mù quáng”

Sau khi yêu nhau, Tiểu Chu liên tục “tẩy não” bạn trai, nói rằng gia đình cô có mối làm ăn ở Myanmar và rủ anh cùng sang đó làm việc. Ngày 2/2, Hoàng giấu gia đình, cùng Tiểu Chu bay sang Bangkok (Thái Lan) và đi tới khu vực biên giới hai nước này.

Tuy nhiên, tới nơi, Tiểu Chu viện cớ đi đón người khác rồi bỏ đi.

Những ngày tháng ám ảnh tại Myanmar

“Em trai tôi kể lại rằng, những người đến đón đều mang súng, tịch thu hộ chiếu và điện thoại. Chỉ khi nó năn nỉ được mượn điện thoại của Tiểu Chu mới kịp nhắn tin cầu cứu gia đình. Chúng tôi ngay lập tức báo cảnh sát” người chị gái kể.

Sau đó, Hoàng bị đưa thẳng tới một khu vực khác. Tại đây, chàng tai bị cạo trọc đầu và buộc tham gia lừa đảo. Nếu không đạt chỉ tiêu, Hoàng sẽ bị đánh đập bằng gậy sắt, tát tai, thậm chí nhốt vào phòng tối. Người quản lý tại đó nói thẳng đã bỏ ra 100.000 nhân dân tệ (khoảng 365 triệu đồng) mua từ tay Tiểu Chu nên anh buộc phải “tạo ra lợi nhuận”.

Theo lời kể, mỗi ngày Tiểu Hoàng phải làm việc 16-20 tiếng, ăn uống kham khổ, liên tục bị tra tấn. Sau nhiều tháng, anh gầy rộc đi cả chục cân, tai bị đánh đến mức mất thính lực. Do không lừa được ai, anh còn bị yêu cầu bồi thường tiền mới được thả.

Cuối cùng, nhờ sự hỗ trợ của Hội thương nhân tại Myanmar, gia đình thương lượng với phía khu lừa đảo và phải trả 350.000 nhân dân tệ (khoảng 1,2 tỷ đồng). Tháng 6 vừa qua, Tiểu Hoàng mới may mắn được trở về Trung Quốc.

Về phần Tiểu Chu, sau khi từ Thái Lan trở về Trung Quốc đã bị công an khống chế. Theo gia đình nạn nhân, cô gái 17 tuổi này hiện đang bị khởi tố về tội lừa đảo và sắp hầu tòa.

“Cả nhà tôi đều mong tòa xử thật nghiêm. Mới 17 tuổi thôi, nhưng ai mà ngờ nó lại có thể làm chuyện tàn nhẫn như vậy”, chị gái nạn nhân nói.

Nguồn: HK01